Таблица коэффициентов. Итоги евросезона: ПСЖ с Забарным поставил точку

Вечером 30 мая в Будапеште, столице Венгрии, состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26.

После этой игры окончательный вид приняла таблица коэффициентов 2026.

В матче за трофей французский ПСЖ по пенальти обыграл английский Арсенал (1:1, пен. 4:3).

В дебюте матча Кай Хаверц открыл счет для канониров, а после перерыва Усман Дембеле с пенальти уравнял ситуацию (1:1). Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на замену на второй экстратайм (106 мин). В серии пенальти больше повезло ПСЖ (пен. 4:3).

Англия лидирует в итоговом 5-летнем рейтинге (119.519) с большим отрывом от Италии (99.946) и Испании (97.046).

Клубы Англии выиграла два еврокубковых турнира, но оформить евротребл не получилось. Ранее Астон Вилла стала победителем Лиги Европы 2025/26, разгромив в Стамбуле немецкий Фрайбург (3:0). В финале Лиги конференций в Лейпциге Кристал Пэлас переиграл испанский Райо Вальекано (1:0).

Украина финишировала на 23-й позиции в пятилетнем рейтинге 2026, что даст право победителю УПЛ 2026/27 стартовать в Лиге чемпионов 2027/28 не с 1-го раунда квалификации, а со 2-го.

