США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу

Всего несколько недель остается до момента начала очередного чемпионата мира по футболу ФИФА. К этому турниру на протяжении месяца традиционно будет приковано внимание всех футбольных болельщиков планеты, а сейчас Sport.ua предлагает вам ознакомиться с масштабным гайдом, который позволит не упустить из поля зрения важные детали предстоящего мундиаля, будучи в курсе всей необходимой информации – от базовой и до углубленной.

Этот гайд мы построили в формате вопросов и ответов на них, чтобы вам было удобнее взаимодействовать с немалым массивом текста.

В какие сроки состоится чемпионат мира по футболу-2026 (ЧМ-2026)?

В 2026 году финальная часть чемпионата мира пройдет в четко обозначенные Международной федерацией футбола (ФИФА) сроки – с 11 июня по 19 июля. Матч-открытие начнется в 22:00 по киевскому времени 11 июня на мексиканском стадионе «Ацтека». В нем сойдутся сборные Мексики и ЮАР.

Что касается завершающего матча ЧМ-2026, то финал этого турнира пройдет 19 июля. Его начало запланировано также на 22:00 по киевскому времени. Этот поединок пройдет в американском Ист-Ратерфорде на «Метлайф-стэдиум».

Где пройдет ЧМ-2026?

Впервые в истории турнира его проведением займутся сразу три страны-хозяйки. Еще летом 2018 года состоялось голосование по поводу места проведения ЧМ-2026, и по его результатам уже в первом туре победителем оказалась совместная заявка США, Мексики и Канады. Она сумела набрать 134 голоса, в то время как единственный оппонент в лице Марокко заручился поддержкой 65 респондентов.

Любопытно, что ранее за всю историю проведения чемпионатов мира был лишь один случай, когда организацией и проведением финальной части мундиаля занималась не одна страна. В 2002 году мировое первенство по футболу совместно принимали Япония и Южная Корея. До того и после того чемпионаты мира проводились исключительно на территории какого-то одного конкретного государства.

Сколько всего состоялось чемпионатов мира?

На текущий момент официально проведенными считаются двадцать два чемпионата мира по футболу. Этот турнир проводится каждые четыре года, начиная с 1930-го, за исключением 1942 и 1946 годов, когда он не состоялся из-за Второй мировой войны.

Последний на текущий момент розыгрыш турнира состоялся в 2022 году. Тогда мундиаль впервые в истории состоялся на Ближнем Востоке, а страной-хозяйкой оказался Катар. Кроме того, из-за особенностей климата в Катаре впервые в истории мировое первенство проходило не в летние для Северного полушария месяцы, а с ноября по декабрь.

Соревновательный цикл был сокращен до 29 дней, в течение которых было сыграно 64 матча, а в финале, 18 декабря 2022 года, сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию (3:3, 4:2).

На каких стадионах пройдет ЧМ-2026?

Изначально на проведение матчей финальной части ЧМ-2026 претендовали 23 стадиона, однако в период с 2020 по 2022 годы были выбраны 16 арен, на которых и состоятся поединки мундиаля. Большинство стадионов представляют различные города США – их 11. В Мексике для проведения матчей ЧМ-2026 выбраны 3 арены, а вот Канада ограничиться проведением матчей мирового первенства только на 2 своих стадионах.

Более подробную информацию о каждой из арен, которые примут матчи финальной части ЧМ-2026 вы можете узнать из специального материала, вышедшего ранее на Sport.ua:

Кто будет судить на ЧМ-2026?

В апреле нынешнего года ФИФА утвердила полный список арбитров, которые будут работать на матчах ЧМ-2026. В него вошли 170 рефери, из которых: 52 – это главные арбитры, 88 – ассистенты и 30 – арбитры на VAR. Всего судейский корпус на ближайшем мировом первенстве будет представлен 50 национальными ассоциациями.

Представительство охватывает все шесть конфедераций, а отбор длился более трех лет и основывался на оценке стабильности и качества работы арбитров на международном и внутреннем уровнях. Подготовка судей осуществлялась в рамках комплексной программы с привлечением инструкторов, тренеров по физической подготовке и медицинского персонала.

На матчах будут использоваться технология определения гола, усовершенствованная полуавтоматическая система фиксации офсайда и технология подключенного мяча.

Какой формат турнира?

Главное новшество на ЧМ-2026 коснется непосредственного количества участников – с этого мундиаля произошло их увеличение с 32 до 48. По этой причине групп на мировом первенстве будет 12, а не 8 – по 4 команды в каждой, как было и ранее.

Отныне на чемпионатах мира будет еще один раунд плей-офф – 1/16 финала, а чтобы стать чемпионом команде потребуется сыграть восемь матчей.

В плей-офф выйдут по две лучших команды из каждой из 12 групп. К ним присоединятся восемь лучших команд, занявших третьи места. Команды будут ранжироваться по очкам, затем по разнице мячей, а затем по количеству забитых мячей. Если показатели останутся одинаковыми, будут учитываться дисциплинарные нарушения (рейтинг Fair Play; меньше карточек – выше место). В крайнем случае, при равенстве всех показателей, дальше пройдет команда с самым высоким мировым рейтингом.

Помимо дополнительного раунда плей-офф, в остальном формат чемпионата мира остается привычным и неизменным: каждая из команд проведет по три матча на групповой стадии, а затем начнутся игры на выбывание в плей-офф.

Какой формат проведения матчей?

Каждый матч на ЧМ-2026 будет привычно состоять из двух таймов по 45 минут. За победу на групповой стадии начисляется по 3 очка, за поражение – 0. Если основное время матча завершится ничьей, то на групповой стадии командам в актив заносится по 1 очку. Начиная же со стадии плей-офф для выявления победителя при ничьей в основное время сперва будет назначаться дополнительное время (два тайма по 15 минут), после чего, если победитель вновь-таки выявлен не будет, командам придется выявлять сильнейшего в серии пенальти.

Сыграет ли на ЧМ-2026 сборная Украины?

Getty Images/Global Images Ukraine

Увы, но национальная сборная Украины в очередной раз не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. В отборе на мундиаль-2026 команда, которой тогда еще руководил Сергей Ребров, заняла второе место в группе D, пропустив вперед Францию, но опередив Исландию и Азербайджан. Благодаря этому «сине-желтые» вышли в плей-офф европейской квалификации, где уже в полуфинале проиграли шведам со счетом 1:3.

Напомним, что единственным разом в истории, когда сборная Украины пробилась на чемпионат мира, является мировое первенство 2006 года, финальная часть которого прошла в Германии. На том турнире подопечные Олега Блохина в статусе дебютантов сумели дойти до четвертьфинала.

Каковы континентальные квоты на ЧМ-2026?

Каждая футбольная конфедерация (а таковых всего 6, если упрощенно – Азия, Африка, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Океания, Европа), согласно принятому разделению, имеет свою квоту по количеству команд, которые может делегировать в финальную часть чемпионата мира.

Распределение квот для каждой конфедерации обсуждалось Исполнительным комитетом ФИФА 9 мая 2017 года в столице Бахрейна Манаме накануне 67-го конгресса организации. В итоге для ЧМ-2026 было решено утвердить следующий принцип квотирования по конфедерациям:

АФК (Азия): 8 или 9 (здесь и далее имеется в виду возможность увеличения квоты за счет победы сборной, представляющей конфедерацию в межконтинентальном плей-офф).

КАФ (Африка): 9 или 10.

КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн): 3 или 4.

КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 6 или 7.

OФК (Океания): 1 или 2.

УЕФА (Европа): 16.

Хозяева (США, Мексика, Канада): 3.

Кто квалифицировался на ЧМ-2026?

Конфедерация Сборная Стартов на ЧМ Лучший результат Организаторы США 12 3-е место (1930) Мексика 18 1/4 финала (1970, 1986) Канада 3 группа (1986, 2022) УЕФА Англия 17 чемпион (1966) Франция 17 чемпион (1998, 2018) Хорватия 7 финалист (2018) Португалия 9 3-е место (1966) Норвегия 4 1/8 финала (1938, 1998) Нидерланды 12 финалист (1974, 1978, 2010) Германия 21 чемпион (1954, 1974, 1990, 2014) Бельгия 15 3-е место (2018) Австрия 8 3-е место (1954) Швейцария 13 1/4 финала (1934, 1938, 1954) Испания 17 чемпион (2010) Шотландия 9 группа (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) Босния и Герцеговина 2 группа (2014) Швеция 13 2-е место (1958) Турция 3 3-е место (2002) Чехия 2 группа (2006) АФК Япония 8 1/8 финала (2002, 2010, 2018, 2022) Иран 7 группа (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) Узбекистан дебют Южная Корея 12 4-е место (2002) Иордания дебют Австралия 7 1/8 финала (2006, 2022) Катар 2 группа (2022) Саудовская Аравия 7 1/8 финала (1994) Ирак 2 группа (1986) КОНМЕБОЛ Аргентина 19 чемпион (1978, 1986, 2022) Бразилия 23 чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Эквадор 5 1/8 финала (2006) Уругвай 15 чемпион (1930, 1950) Колумбия 6 1/4 финала (2014) Парагвай 8 1/4 финала (2010) КАФ Марокко 7 4-е место (2022) Тунис 7 группа (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) Египет 4 1/8 финала (1934) Алжир 5 1/8 финала (2014) Гана 5 1/4 финала (2010) Кабо-Верде дебют ЮАР 4 группа (1998, 2002, 2010) Сенегал 4 1/4 финала (2002) Кот-д’Ивуар 4 группа (2006, 2010, 2014) ДР Конго 2 группа (1974) КОНКАКАФ Кюрасао дебют Панама 2 группа (2018) Гаити 2 группа (1974) ОФК Новая Зеландия 3 группа (1982, 2010)

Какой состав групп на ЧМ-2026?

Как уже отмечалось выше, на ЧМ-2026 впервые будет 12 групп, в каждой из которых, как и прежде, будет по 4 команды.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2026 состоялась 5 декабря 2025 года в Вашингтоне, в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди. На церемонии, помимо президента ФИФА Джанни Инфантино, присутствовали главы всех трех государств, которые будут принимать мировое первенство – Дональд Трамп от США, Марк Карни от Канады и Клаудия Шейнбаум от Мексики.

По результатам жеребьевки сформировался состав участников для каждой из 12 групп:

Getty Images/Global Images Ukraine

Каково полное расписание матчей ЧМ-2026?

Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 104 матча и это абсолютный рекорд в предыдущей истории турнира, если речь идет об одном розыгрыше. Связано это с увеличением команд-участниц мундиаля.

Учитывая тот факт, что поединки будут проходить на полях США, Мексики и Канады, а также существование физической разницы во времени между этими странами и Украиной, а также Европой в целом, ряд поединков мундиаля будет проходить в позднее вечернее, ночное или ранее утреннее время по Киеву. В частности, особенно на групповой стадии привычным будет начало матчей в 01:00, 02:00, 03:00, 03:30, 04:00, 05:00 или 06:00.

В целом с полным расписанием матчей ЧМ-2026 и указанием времени их начала по Киеву вы можете ознакомиться на соответствующей странице нашего сайта.

Каким мячом будут играть на ЧМ-2026?

Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября 2025 года состоялось представление официального мяча чемпионата мира-2026 – им стал Trionda от adidas. Название мяча переводится как «три волны» – в честь трех стран-хозяек первенства: США, Мексики и Канады.

В коммюнике отмечается, что мяч имеет новую конструкцию из четырех панелей, сочетает красный, зеленый и синий цвета флагов США, Мексики и Канады, а также содержит официальную символику этих стран – звезду, орла и кленовый лист. Этот мяч станет одним из самых технологичных в истории чемпионатов мира. В него интегрированы технологии Connected Ball Technology с датчиком 500 Hz, что позволит упростить использование офсайд-систем и VAR.

Какой официальный маскот у турнира?

Также впервые в истории чемпионатов мира на одном турнире будет аж три маскота – по одному для каждой из стран-хозяек. Их официальное представление состоялось 25 сентября минувшего года на сайте ФИФА.

США на ЧМ-2026 будет представлять маскот под кличкой Клатч (белоголовый орлан), Канаду – Мэйпл (лось), а Мексику – Заю (ягуар).

Какой трофей получит победитель?

Getty Images/Global Images Ukraine. Президент ФИФА Джанни Инфантино и Кубок мира ФИФА

С 1930 по 1970 год победителю чемпионата мира вручался Кубок Жюля Риме, который впоследствии был заменен на трофей, носящий название Кубок мира ФИФА. Замену трофея пришлось произвести потому, что изначально оговаривалось условие, при котором сборная, выигравшая чемпионат мира три раза, получит Кубок навечно. Третьей победы первыми добились бразильцы в 1970 году, и Кубок Жюля Риме достался Бразильской конфедерации футбола.

Кубок мира ФИФА вручается с 1974 года, и является переходным. Он не предназначен для вручения на вечное хранение, а победитель получает в свой музей лишь его копию. Интересно, что в 1983 году Кубок был похищен, а его поиски не увенчались успехом, из-за чего ФИФА пришлось заказывать де-факто новый трофей. Известно, что статуэтка была изготовлена в Италии из 18-каратного золота и весит 6,175 килограммов.

Сколько заработают организаторы и участники ЧМ-2026?

Ожидается, что проведение ЧМ-2026 принесет ФИФА рекордный доход в истории. Организация рассчитывает получить порядка 11 миллиардов долларов от реализации телевизионных прав, продажи билетов, спонсорских поступлений, реализации фанатской продукции и различных пакетов для VIP-персон, которых на матчах мирового первенства ожидается очень и очень много.

Участники ЧМ-2026 гарантированно получат от ФИФА по 1,5 миллиона долларов на подготовку к турниру, а также 9 миллионов долларов за участие в групповой стадии. То есть, минимальный поступления в казну национальных ассоциаций от участия их сборных в мундиале предусмотрены на уровне 10,5 миллионов долларов.

Дальнейшее увеличение выплат будет зависеть от успешности продвижения команды по турнирной сетке ЧМ-2026. В частности, за выход в 1/16 финала предусмотрен бонус в 11 миллионов долларов, в 1/8 финала – 15 миллионов, а в 1/4 финала – 19 миллионов. Команда, которая займет на турнире четвертое место получит от ФИФА 27 миллионов долларов призовых, третье – 29 миллионов, второе – 33 миллиона, а чемпион в праве рассчитывать на 50 миллионов долларов.

Общий призовой фонд ЧМ-2026 оценивается в 655 миллионов долларов.

Кто будет транслировать матчи ЧМ-2026 на территории Украины?

Все матчи ЧМ-2026 украинские зрители смогут посмотреть на платформе MEGOGO.

***

P.S. И в завершение материала для тех, кто еще не слишком устал от чтения, приведем ответы на несколько вопросов, касающихся исторической подоплеки турнира.

Кто побеждал на предыдущих чемпионатах мира?

Наиболее титулованной сборной планеты по числу выигранных чемпионатов мира является Бразилия, на счету которой пять триумфов. По четыре раза мундиаль выигрывали Германия и Италия.

1930: Уругвай – Аргентина 4:2

1934: Италия – Чехословакия 2:1 (в дополнительное время)

1938: Италия – Венгрия 4:2

1950: Уругвай – Бразилия 2:1

1954: ФРГ – Венгрия 3:2

1958: Бразилия – Швеция 5:2

1962: Бразилия – Чехословакия 3:1

1966: Англия – ФРГ 4:2 (в дополнительное время)

1970: Бразилия – Италия 4:1

1974: ФРГ – Нидерланды 2:1

1978: Аргентина – Нидерланды 3:1 (в дополнительное время)

1982: Италия – ФРГ 3:1

1986: Аргентина – ФРГ 3:2

1990: ФРГ – Аргентина 1:0

1994: Бразилия – Италия 0:0 (3:2 по пенальти)

1998: Франция – Бразилия 3:0

2002: Бразилия – Германия 2:0

2006: Италия – Франция 1:1 (5:3 по пенальти)

2010: Испания – Нидерланды 1:0 (в дополнительное время)

2014: Германия – Аргентина 1:0 (в дополнительное время)

2018: Франция – Хорватия 4:2

2022: Аргентина – Франция 3:3 (4:2 по пенальти)

Кто становился лучшим игроком на чемпионатах мира?

Игроку, которого организаторы признают лучшим на чемпионате мира вручается специальная награда – «Золотой мяч». Официально ее летопись ФИФА ведет с 1982 года.

1982: Паоло Росси (Италия)

1986: Диего Марадона (Аргентина)

1990: Сальваторе Скиллачи (Италия)

1994: Ромарио (Бразилия)

1998: Роналдо (Бразилия)

2002: Оливер Кан (Германия)

2006: Зинедин Зидан (Франция)

2010: Диего Форлан (Уругвай)

2014: Лионель Месси (Аргентина)

2018: Лука Модрич (Хорватия)

2022: Лионель Месси (Аргентина)

Кто выигрывал гонку бомбардиров на чемпионатах мира?

Лучшему бомбардиру чемпионата мира вручается специальная награда, имеющая название «Золотая бутса». Официально ее вручают, начиная с 1982 года, однако в ФИФА упоминают всех голеадоров, начиная с 1930 года. Если несколько футболистов имеют идентичные показатели результативности, решающим фактором является меньшее количество голов, забитых с пенальти. После этого во внимание берется фактор голевых передач, а последний критерий, который учитывается при равенстве показателей, – это меньшее количество игрового времени.

1930: Гильермо Стабиле (Аргентина) — 8

1934: Олдржих Неедлы (Чехословакия) — 5

1938: Леонидас (Бразилия) — 7

1950: Адемир (Бразилия) — 9

1954: Шандор Кочиш (Венгрия) — 11

1958: Жюст Фонтен (Франция) — 13

1962: Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Гарринча (Бразилия), Вава (Бразилия), Дражан Еркович (Югославия), Леонель Санчес (Чили) – по 4

1966: Эусебио (Португалия) — 9

1970: Герд Мюллер (ФРГ) — 10

1974: Гжегож Лято (Польша) — 7

1978: Марио Кемпес (Аргентина) — 6

1982: Паоло Росси (Италия) — 6

1986: Гари Линекер (Англия) — 6

1990: Сальваторе Скиллачи (Италия) — 6

1994: Олег Саленко (россия), Христо Стоичков (Болгария) – по 6

1998: Давор Шукер (Хорватия) — 6

2002: Роналдо (Бразилия) — 8

2006: Мирослав Клозе (Германия) – 5

2010: Томас Мюллер (Германия) – 5

2014: Хамес Родригес (Колумбия) – 6

2018: Гарри Кейн (Англия) – 6

2022: Килиан Мбаппе (Франция) – 8

Кого признавали лучшим вратарем чемпионатов мира?

С 1994 года организаторы начали отдельно выделять лучшего вратаря турнира, которому вручался Приз Льва Яшина. С 2010 года этот личный трофей был переименован в «Золотую перчатку».

1994: Мишель Прюдомм (Бельгия)

1998: Фабьен Бартез (Франция)

2002: Оливер Кан (Германия)

2006: Джанлуиджи Буффон (Италия)

2010: Икер Касильяс (Испания)

2014: Мануэль Нойер (Германия)

2018: Тибо Куртуа (Бельгия)

2022: Эмилиано Мартинес (Аргентина)

Кого признавали лучшим молодым игроком чемпионатов мира?

Награда «Лучший молодой игрок» на чемпионатах мира вручается с 2006 года, однако впоследствии ФИФА приняла решение организовать ретроспективное голосование, чтобы определить лучших среди молодежи, начиная с турнира 1958 года.

1958: Пеле (Бразилия) – 17 лет

1962: Флориан Альберт (Венгрия) – 20 лет

1966: Франц Беккенбауэр (ФРГ) – 20 лет

1970: Теофило Кубильяс (Перу) – 21 год

1974: Владислав Жмуда (Польша) – 20 лет

1978: Антонио Кабрини (Италия) – 20 лет

1982: Мануэль Аморос (Франция) – 20 лет

1986: Энцо Шифо (Бельгия) – 20 лет

1990: Роберт Просинечки (Югославия) – 21 год

1994: Марк Овермарс (Нидерланды) – 21 год

1998: Майкл Оуэн (Англия) – 18 лет

2002: Лэндон Донован (США) – 20 лет

2006: Лукас Подольски (Германия) – 21 год

2010: Томас Мюллер (Германия) – 20 лет

2014: Поль Погба (Франция) – 21 год

2018: Килиан Мбаппе (Франция) – 19 лет

2022: Энцо Фернандес (Аргентина) – 21 год

