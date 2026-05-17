Трофей Ман Сити, три очка для Динамо, фиаско Роналду, титул для Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 16 мая.

1A. Кубковый дубль. Манчестер Сити одолел Челси в финале Кубка Англии

Команда Гвардиолы взяла второй трофей в текущем сезоне

1B. Кубок Англии. 8-й титул Сити. Историческая таблица: у кого сколько трофеев

В финале Ман Сити переиграл Челси благодаря голу Антуана Семеньо

2A. Эконом-режим. Динамо с голом Ярмоленко одержало победу над Полтавой

Киевская команда без проблем обыграла аутсайдера УПЛ

2B. Примеряли новую роль. Эпицентр свел к ничьей игру против Металлиста 1925

Команда Нагорняка лишила очков соперников

2C. Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место

Харьковский Металлист 1925 потерял все шансы на выход в еврокубки

3A. Роналду снова без титула. Аль-Наср проиграл финальный матч ЛЧ-2 Азии

Трофей завоевала японская команда Гамба Осака

3B. Интрига обеспечена. Клуб Бензема сократил отставание от команды Роналду

Судьба золотых медалей в Саудовской Аравии решится в последнем туре

4A. Бундеслига. Развязка в последних матчах: битва за еврокубки, кто вылетел?

Бавария – победитель чемпионата Германии сезона 2025/26

4B. Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов

Победа над Эшторилом ничего не дала Бенфике

5. Укол в сердце. Камбек: Селтик огорчил Хартс и стал чемпионом Шотландии

Селтик одержал победу со счетом 3:1, забив победный гол на 89-й минуте

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своем будущем

Известный украинский футболист завершил карьеру

7. Императрица Рима. Свитолина переиграла Гофф и завоевала трофей WTA 1000

В финале Элина переиграла 4-ю ракетку, в третий раз покорив столицу Италии

8A. Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме

Даяна одолела Барбору Крейчикову в двух сетах и стала чемпионкой в Италии

8B. Стародубцева проиграла 19-й ракетке в полуфинале турнира WTA 125 в Париже

Юлия не сумела справиться с Мэдисон Киз, хотя уверенно выиграла первый сет

9. Хргович уничтожил британца Аллена и стал обладателем титула в хевивейте

Хорват завоевал пояс IBF Inter-Continental и должен провести бой против Итаумы

10. Знаменитый Дюплантис с рекордом выиграл этап Бриллиантовой лиги в Шанхае

Шведский прыгун с шестом показал результат 6.12 метра, рекорд соревнований