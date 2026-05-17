Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трофей Ман Сити, три очка для Динамо, фиаско Роналду, титул для Свитолиной
Другие новости
17 мая 2026, 11:57 | Обновлено 17 мая 2026, 11:59
431
0

Трофей Ман Сити, три очка для Динамо, фиаско Роналду, титул для Свитолиной

Главные новости за 16 мая на Sport.ua

17 мая 2026, 11:57 | Обновлено 17 мая 2026, 11:59
431
0
Трофей Ман Сити, три очка для Динамо, фиаско Роналду, титул для Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 16 мая.

1A. Кубковый дубль. Манчестер Сити одолел Челси в финале Кубка Англии
Команда Гвардиолы взяла второй трофей в текущем сезоне

1B. Кубок Англии. 8-й титул Сити. Историческая таблица: у кого сколько трофеев
В финале Ман Сити переиграл Челси благодаря голу Антуана Семеньо

2A. Эконом-режим. Динамо с голом Ярмоленко одержало победу над Полтавой
Киевская команда без проблем обыграла аутсайдера УПЛ

2B. Примеряли новую роль. Эпицентр свел к ничьей игру против Металлиста 1925
Команда Нагорняка лишила очков соперников

2C. Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Харьковский Металлист 1925 потерял все шансы на выход в еврокубки

3A. Роналду снова без титула. Аль-Наср проиграл финальный матч ЛЧ-2 Азии
Трофей завоевала японская команда Гамба Осака

3B. Интрига обеспечена. Клуб Бензема сократил отставание от команды Роналду
Судьба золотых медалей в Саудовской Аравии решится в последнем туре

4A. Бундеслига. Развязка в последних матчах: битва за еврокубки, кто вылетел?
Бавария – победитель чемпионата Германии сезона 2025/26

4B. Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Победа над Эшторилом ничего не дала Бенфике

5. Укол в сердце. Камбек: Селтик огорчил Хартс и стал чемпионом Шотландии
Селтик одержал победу со счетом 3:1, забив победный гол на 89-й минуте

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своем будущем
Известный украинский футболист завершил карьеру

7. Императрица Рима. Свитолина переиграла Гофф и завоевала трофей WTA 1000
В финале Элина переиграла 4-ю ракетку, в третий раз покорив столицу Италии

8A. Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме
Даяна одолела Барбору Крейчикову в двух сетах и стала чемпионкой в Италии

8B. Стародубцева проиграла 19-й ракетке в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Юлия не сумела справиться с Мэдисон Киз, хотя уверенно выиграла первый сет

9. Хргович уничтожил британца Аллена и стал обладателем титула в хевивейте
Хорват завоевал пояс IBF Inter-Continental и должен провести бой против Итаумы

10. Знаменитый Дюплантис с рекордом выиграл этап Бриллиантовой лиги в Шанхае
Шведский прыгун с шестом показал результат 6.12 метра, рекорд соревнований

По теме:
Астон Вилла вышла в ЛЧ, Малиновский покинет Дженоа, Моуриньо возглавит Реал
Сикан проиграл финал, Цыганков не забил за Жирону, сенсация от Свитолиной
Победа Шахтера, ЛНЗ в еврокубках, трофеи ПСЖ и Интера, камбек Свитолиной
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Теннис | 16 мая 2026, 17:59 5
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен

Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву

МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу
Футбол | 17 мая 2026, 08:37 0
МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу
МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу

Продолжается регулярный чемпионат МЛС

Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17.05.2026, 07:38
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Бокс | 17.05.2026, 09:34
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 176
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 36
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем