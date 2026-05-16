  4. Бундеслига. Развязка в последних матчах: битва за еврокубки, кто вылетел?
16 мая 2026, 18:54 | Обновлено 16 мая 2026, 19:39
«Бавария» – победитель чемпионата Германии сезона 2025/26

16 мая состоялся заключительный, 34-й тур немецкой Бундеслиги. Все матчи чемпионата стартовали в 16:30 по киевскому времени.

«Бавария», досрочно завоевавшая 35-е чемпионство, напоследок разгромила «Кельн» на домашней арене (5:1). Героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший хет-трик.

В этом сезоне мюнхенский клуб набрал 89 очков и забил 122 мяча, что является крупнейшим показателем XXI века среди клубов топ-5 европейских лиг.

«Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Вердером» со счетом 2:0 и завоевала серебряные медали.

Тройку лучших замкнул «РБ Лейпциг», проиграв в последнем туре «Фрайбургу» – 1:4.

Четвертое место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов, занял «Штутгарт», которому значительно повезло: «швабы» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2), тогда как их конкурент в борьбе за зону ЛЧ «Хоффенхайм» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» Менхенгладбах (0:4).

Напрямую Бундеслигу покинули «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», набравшие по 26 очков. За зону переходных матчей зацепился «Вольфсбург» благодаря победе над «Санкт-Паули» в последнем туре – 3:1.

Вернувшиеся в Бундеслигу прошлого сезона «Кельн» и «Гамбург» смогли сохранить место в элитном дивизионе Германии.

Бундеслига. 34-й тур, 16 мая

  • «Бавария» – «Кельн» – 5:1
  • «Вердер» – «Боруссия» Дортмунд – 0:1
  • «Айнтрахт» Франкфурт – «Штутгарт» – 2:2
  • «Унион» Берлин – «Аугсбург» – 4:0
  • «Байер» – «Гамбург» – 1:1
  • «Санкт-Паули» – «Вольфсбург» – 1:3
  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм» – 4:0
  • «Хайденхайм» – «Майнц» – 0:2
  • «Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 4:1

Участники еврокубков 2026/27 от Германии:

Лига чемпионов

  • «Бавария»
  • «Боруссия» Дортмунд
  • «РБ Лейпциг»
  • «Штутгарт»

Лига Европы

  • «Хоффенхайм»
  • «Байер»

Лига конференций:

  • «Фрайбург»

Итоговая таблица Бундеслиги 2025/26:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 34 28 5 1 122 - 36 16.05.26 Бавария 5:1 Кельн09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт 89
2 Боруссия Д 34 22 7 5 70 - 34 16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д 73
3 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66 - 47 16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг 65
4 Штутгарт 34 18 8 8 71 - 49 16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт 62
5 Хоффенхайм 34 18 7 9 65 - 52 16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д 61
6 Байер 34 17 8 9 68 - 47 16.05.26 Байер 1:1 Гамбург09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург 59
7 Фрайбург 34 13 8 13 51 - 57 16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм 47
8 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61 - 65 16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг 44
9 Аугсбург 34 12 7 15 45 - 61 16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург 43
10 Майнц 34 10 10 14 44 - 53 16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц 40
11 Унион Берлин 34 10 9 15 44 - 58 16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург 39
12 Боруссия М 34 9 11 14 42 - 53 16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц 38
13 Гамбург 34 9 11 14 40 - 54 16.05.26 Байер 1:1 Гамбург10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург 38
14 Кельн 34 7 11 16 49 - 63 16.05.26 Бавария 5:1 Кельн10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн 32
15 Вердер 34 8 8 18 37 - 60 16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург 32
16 Вольфсбург 34 7 8 19 45 - 69 16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург 29
17 Хайденхайм 34 6 8 20 41 - 72 16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм 26
18 Санкт-Паули 34 6 8 20 29 - 60 16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн 26
Топ-10 клубов по количеству чемпионств в Бундеслиге:

  • 1. «Бавария» – 35
  • 2. «Нюрнберг» – 9
  • 3. «Боруссия» Дортмунд – 8
  • 4. «Шальке» – 7
  • 5. «Гамбург» – 6
  • 6. «Штутгарт» – 5
  • 7. «Боруссия» Менхенгладбах – 5
  • 8. «Вердер» – 4
  • 9. «Кайзерслаутерн» – 4
  • 10. «Кельн» – 3
