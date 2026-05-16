Бундеслига. Развязка в последних матчах: битва за еврокубки, кто вылетел?
«Бавария» – победитель чемпионата Германии сезона 2025/26
16 мая состоялся заключительный, 34-й тур немецкой Бундеслиги. Все матчи чемпионата стартовали в 16:30 по киевскому времени.
«Бавария», досрочно завоевавшая 35-е чемпионство, напоследок разгромила «Кельн» на домашней арене (5:1). Героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший хет-трик.
В этом сезоне мюнхенский клуб набрал 89 очков и забил 122 мяча, что является крупнейшим показателем XXI века среди клубов топ-5 европейских лиг.
«Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Вердером» со счетом 2:0 и завоевала серебряные медали.
Тройку лучших замкнул «РБ Лейпциг», проиграв в последнем туре «Фрайбургу» – 1:4.
Четвертое место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов, занял «Штутгарт», которому значительно повезло: «швабы» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2), тогда как их конкурент в борьбе за зону ЛЧ «Хоффенхайм» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» Менхенгладбах (0:4).
Напрямую Бундеслигу покинули «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», набравшие по 26 очков. За зону переходных матчей зацепился «Вольфсбург» благодаря победе над «Санкт-Паули» в последнем туре – 3:1.
Вернувшиеся в Бундеслигу прошлого сезона «Кельн» и «Гамбург» смогли сохранить место в элитном дивизионе Германии.
Бундеслига. 34-й тур, 16 мая
- «Бавария» – «Кельн» – 5:1
- «Вердер» – «Боруссия» Дортмунд – 0:1
- «Айнтрахт» Франкфурт – «Штутгарт» – 2:2
- «Унион» Берлин – «Аугсбург» – 4:0
- «Байер» – «Гамбург» – 1:1
- «Санкт-Паули» – «Вольфсбург» – 1:3
- «Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм» – 4:0
- «Хайденхайм» – «Майнц» – 0:2
- «Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 4:1
Участники еврокубков 2026/27 от Германии:
Лига чемпионов
- «Бавария»
- «Боруссия» Дортмунд
- «РБ Лейпциг»
- «Штутгарт»
Лига Европы
- «Хоффенхайм»
- «Байер»
Лига конференций:
- «Фрайбург»
Итоговая таблица Бундеслиги 2025/26:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|34
|28
|5
|1
|122 - 36
|16.05.26 Бавария 5:1 Кельн09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт
|89
|2
|Боруссия Д
|34
|22
|7
|5
|70 - 34
|16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д
|73
|3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|5
|9
|66 - 47
|16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг
|65
|4
|Штутгарт
|34
|18
|8
|8
|71 - 49
|16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт
|62
|5
|Хоффенхайм
|34
|18
|7
|9
|65 - 52
|16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д
|61
|6
|Байер
|34
|17
|8
|9
|68 - 47
|16.05.26 Байер 1:1 Гамбург09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург
|59
|7
|Фрайбург
|34
|13
|8
|13
|51 - 57
|16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм
|47
|8
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|11
|12
|61 - 65
|16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг
|44
|9
|Аугсбург
|34
|12
|7
|15
|45 - 61
|16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург
|43
|10
|Майнц
|34
|10
|10
|14
|44 - 53
|16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц
|40
|11
|Унион Берлин
|34
|10
|9
|15
|44 - 58
|16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург
|39
|12
|Боруссия М
|34
|9
|11
|14
|42 - 53
|16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц
|38
|13
|Гамбург
|34
|9
|11
|14
|40 - 54
|16.05.26 Байер 1:1 Гамбург10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург
|38
|14
|Кельн
|34
|7
|11
|16
|49 - 63
|16.05.26 Бавария 5:1 Кельн10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн
|32
|15
|Вердер
|34
|8
|8
|18
|37 - 60
|16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург
|32
|16
|Вольфсбург
|34
|7
|8
|19
|45 - 69
|16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург
|29
|17
|Хайденхайм
|34
|6
|8
|20
|41 - 72
|16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм
|26
|18
|Санкт-Паули
|34
|6
|8
|20
|29 - 60
|16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн
|26
Топ-10 клубов по количеству чемпионств в Бундеслиге:
- 1. «Бавария» – 35
- 2. «Нюрнберг» – 9
- 3. «Боруссия» Дортмунд – 8
- 4. «Шальке» – 7
- 5. «Гамбург» – 6
- 6. «Штутгарт» – 5
- 7. «Боруссия» Менхенгладбах – 5
- 8. «Вердер» – 4
- 9. «Кайзерслаутерн» – 4
- 10. «Кельн» – 3
