Бундеслига. Развязка в последних матчах: битва за еврокубки, кто вылетел?

16 мая состоялся заключительный, 34-й тур немецкой Бундеслиги. Все матчи чемпионата стартовали в 16:30 по киевскому времени.

«Бавария», досрочно завоевавшая 35-е чемпионство, напоследок разгромила «Кельн» на домашней арене (5:1). Героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший хет-трик.

В этом сезоне мюнхенский клуб набрал 89 очков и забил 122 мяча, что является крупнейшим показателем XXI века среди клубов топ-5 европейских лиг.

«Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Вердером» со счетом 2:0 и завоевала серебряные медали.

Тройку лучших замкнул «РБ Лейпциг», проиграв в последнем туре «Фрайбургу» – 1:4.

Четвертое место, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов, занял «Штутгарт», которому значительно повезло: «швабы» сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2), тогда как их конкурент в борьбе за зону ЛЧ «Хоффенхайм» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» Менхенгладбах (0:4).

Напрямую Бундеслигу покинули «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», набравшие по 26 очков. За зону переходных матчей зацепился «Вольфсбург» благодаря победе над «Санкт-Паули» в последнем туре – 3:1.

Вернувшиеся в Бундеслигу прошлого сезона «Кельн» и «Гамбург» смогли сохранить место в элитном дивизионе Германии.

Бундеслига. 34-й тур, 16 мая

«Бавария» – «Кельн» – 5:1

«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд – 0:1

«Айнтрахт» Франкфурт – «Штутгарт» – 2:2

«Унион» Берлин – «Аугсбург» – 4:0

«Байер» – «Гамбург» – 1:1

«Санкт-Паули» – «Вольфсбург» – 1:3

«Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм» – 4:0

«Хайденхайм» – «Майнц» – 0:2

«Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 4:1

Участники еврокубков 2026/27 от Германии:

Лига чемпионов

«Бавария»

«Боруссия» Дортмунд

«РБ Лейпциг»

«Штутгарт»

Лига Европы

«Хоффенхайм»

«Байер»

Лига конференций:

«Фрайбург»

Итоговая таблица Бундеслиги 2025/26:

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 34 28 5 1 122 - 36 16.05.26 Бавария 5:1 Кельн 09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария 02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм 25.04.26 Майнц 3:4 Бавария 19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт 89 2 Боруссия Д 34 22 7 5 70 - 34 16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д 08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф 03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д 26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург 18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д 73 3 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66 - 47 16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг 09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули 02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг 24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин 18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг 65 4 Штутгарт 34 18 8 8 71 - 49 16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт 09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер 02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт 26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер 19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт 62 5 Хоффенхайм 34 18 7 9 65 - 52 16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм 09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер 02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт 25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм 18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д 61 6 Байер 34 17 8 9 68 - 47 16.05.26 Байер 1:1 Гамбург 09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер 02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг 25.04.26 Кельн 1:2 Байер 18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург 59 7 Фрайбург 34 13 8 13 51 - 57 16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг 10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург 03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург 26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург 19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм 47 8 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61 - 65 16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт 08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф 02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург 25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф 18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг 44 9 Аугсбург 34 12 7 15 45 - 61 16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург 09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М 02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург 25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф 18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург 43 10 Майнц 34 10 10 14 44 - 53 16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц 10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин 03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц 25.04.26 Майнц 3:4 Бавария 19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц 40 11 Унион Берлин 34 10 9 15 44 - 58 16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург 10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин 02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн 24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин 18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург 39 12 Боруссия М 34 9 11 14 42 - 53 16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм 09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М 03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д 25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М 19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц 38 13 Гамбург 34 9 11 14 40 - 54 16.05.26 Байер 1:1 Гамбург 10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург 02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург 25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм 18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург 38 14 Кельн 34 7 11 16 49 - 63 16.05.26 Бавария 5:1 Кельн 10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм 02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн 25.04.26 Кельн 1:2 Байер 17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн 32 15 Вердер 34 8 8 18 37 - 60 16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д 09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер 02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург 26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер 18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург 32 16 Вольфсбург 34 7 8 19 45 - 69 16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург 09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария 03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург 25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М 18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург 29 17 Хайденхайм 34 6 8 20 41 - 72 16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц 10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм 02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм 25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули 19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм 26 18 Санкт-Паули 34 6 8 20 29 - 60 16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург 09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули 03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц 25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули 17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн 26 Полная таблица

Топ-10 клубов по количеству чемпионств в Бундеслиге: