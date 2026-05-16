  4. Кубковый дубль. Манчестер Сити одолел Челси в финале Кубка Англии
16.05.2026 17:00 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
16 мая 2026, 19:01 | Обновлено 16 мая 2026, 19:13
Кубковый дубль. Манчестер Сити одолел Челси в финале Кубка Англии

Команда Гвардиолы гарантировала себе по крайней мере два трофея в текущем сезоне

Финал Кубка Англии в этом сезоне давал его участникам возможность компенсировать свои неудачи в чемпионате. Но если для лондонского «Челси», как для плохого ученика, существовала необходимость вообще выбросить тетрадь с неудачной попыткой решить задачу по попаданию в еврокубки, то «Манчестер Сити» мог за счет победы в решающей игре на легендарном «Уэмбли» завоевать второй трофей за сезон. Возможно, последний в карьере Хосепа Гвардиолы во главе «горожан». Но это не точно.

Да и вообще всегда было престижно сыграть трофейный поединок, когда вся футбольная Англия как будто замерла на два часа, а может и чуть больше, ради одного футбольного матча. Для этого «синим» не составило труда выбить из текущего розыгрыша «Чарлтон», «Халл Сити», «Рексем», «Порт-Вейл» и «Лидс», тогда как на пути «горожан» попадались «Эксетер», «Солфорд», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» соответственно.

Впрочем, когда дело доходит до решающей игры, то никто из тренеров не решится рисковать. «Челси» вышел на матч в довольно плотной оборонительной расстановке, тогда как соперники в привычной манере пытались давить уже с самого начала встречи, но лишь единичными выпадами по флангам в штрафную могли добираться до завершающей фазы атак.

В результате мы стали свидетелями довольно осторожного первого тайма, в котором произошла лишь слабая попытка Мармуша пробить по воротам Сачнеса в самом начале матча и две упущенные возможности Холанда на левом фланге чужой штрафной. В ответ на это «синие» довольствовались падением Жуана Педро при контакте с Хусановым на правом фланге чужой штрафной уже в добавленное время, которое было на грани фола, но так и не перешло ее.

Во вторую половину матча Гвардиола выпустил на поле Шерки, и тот едва ли не первым касанием у чужой штрафной создал момент для подачи О’Райли с левого фланга на дальнюю штангу Семеньо, которая завершилась ударом головой с близкого расстояния над воротами. Далее был определенный отрезок времени, который «Челси» провел за выполнением подач в чужую штрафную, но без моментов, а затем «Сити» открыл счет в игре.

На 72-й минуте Бернарду передачей на правый фланг штрафной завершил стенку с Холандом, который затем прострелил на ближнюю штангу для Семеньо, которому удалось пяткой из-под защитника перевести мяч в дальний угол. Это был едва ли не самый яркий момент этого матча и единственный, который привел к результативному удару.

А момент Энцо через мгновение после этого с ударом в падении над перекладиной, как и шансы Нунеса с попаданием в правую штангу с рикошетом от вратаря и удар Шерки, который парировал Санчес уже в конце матча – это больше для количества в итоговый обзор этого победного для команды Гвардиолы финала.

Кубок Англии. Финал.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1

Гол: Сэменьо, 72

Предупреждения: Э. Фернандес, 29, Кукурелья, 32, Кайседо, 90+2 – Хусанов, 56

«Челси»: Санчес – Гато, Фофана, Колвилл – Кукурелья (Нету, 74), Кайседо, Джеймс (Делап, 83), Гюсто – Э. Фернандес, Палмер – Педро (Гарначо, 86).

«Манчестер Сити»: Траффорд – О'Райли, Гейи, Хусанов, Нунес – Силва, Родри (Ковачич, 65) – Доку, Мармуш (Шерки, 46), Сэменьо – Холанд.

Арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер, Англия).

Стадион: «Уємбли» (Лондон).

Удары (в створ) – 7(1): 9(4)
Угловые – 4 : 4
Оффсайды – 3:3

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

Пудрикодрочери, че з хлебалом ?)
