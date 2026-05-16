Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального поединка за Кубок Англии
16 мая в 17:00 прошел финальный матч Кубка Англии 2025/26.
Челси и Манчестер Сити провели игру за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 72-й минуте Ман Сити вышел вперед, Антуан Семеньо забил супергол пяткой с передачи Эрлинга Холанда (1:0).
Ранее в полуфиналах Челси переиграл Лидс (1:0), а Ман Сити с трудом победил Саутгемптон (2:1).
Команда Пепа Гвардиолы в 8-й раз завоевала престижный трофей и сделала кубковый дубль (взяла Кубок Англии и Кубок лиги).
Количество трофеев Кубка Англии: Арсенал (14), МЮ (13), Челси, Ливерпуль, Ман Сити, Тоттенхэм (по 8). Астон Вилла (7), Ньюкасл, Блэкберн (по 6), Эвертон, Вест Бромвич (по 5).
Кубок Англии. Финал. 16 мая. Лондон. Уэмбли
Челси – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Антуан Семеньо, 72
Челси: Санчес, Фофана, Колвилл, Хато, Густо, Рис Джеймс, Кайседо, Кукурелья, Энцо Фернандес, Палмер, Жоау Педру
Запас: Йоргенсен, Ачимпонг, Тосин, Чалоба, Эссуго, Андре Сантос, Нету, Гарначо, Делап
Ман Сити: Траффорд, Матеус Нунес, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Доку, Холанд
Запас: Доннарумма, Диас, Рейндерс, Стоунз, Аке, Ковачич, Шерки, Савиньо, Фоден
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Антуан Семеньо, 72 мин
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начался первый игровой день
«Горняки» отказали «Лидсу» по Ризныку