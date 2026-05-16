Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор

16 мая в 17:00 прошел финальный матч Кубка Англии 2025/26.

Челси и Манчестер Сити провели игру за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 72-й минуте Ман Сити вышел вперед, Антуан Семеньо забил супергол пяткой с передачи Эрлинга Холанда (1:0).

Ранее в полуфиналах Челси переиграл Лидс (1:0), а Ман Сити с трудом победил Саутгемптон (2:1).

Команда Пепа Гвардиолы в 8-й раз завоевала престижный трофей и сделала кубковый дубль (взяла Кубок Англии и Кубок лиги).

Количество трофеев Кубка Англии: Арсенал (14), МЮ (13), Челси, Ливерпуль, Ман Сити, Тоттенхэм (по 8). Астон Вилла (7), Ньюкасл, Блэкберн (по 6), Эвертон, Вест Бромвич (по 5).

Читайте также: Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии

Кубок Англии. Финал. 16 мая. Лондон. Уэмбли

Челси – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Антуан Семеньо, 72

Челси: Санчес, Фофана, Колвилл, Хато, Густо, Рис Джеймс, Кайседо, Кукурелья, Энцо Фернандес, Палмер, Жоау Педру

Запас: Йоргенсен, Ачимпонг, Тосин, Чалоба, Эссуго, Андре Сантос, Нету, Гарначо, Делап

Ман Сити: Траффорд, Матеус Нунес, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Доку, Холанд

Запас: Доннарумма, Диас, Рейндерс, Стоунз, Аке, Ковачич, Шерки, Савиньо, Фоден

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Антуан Семеньо, 72 мин

Фотогалерея