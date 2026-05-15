В субботу, 16 мая, состоится финальный поединок Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Челси



Игра коллектива в текущем сезоне является синонимом слова нестабильность, особенно после новогоднего увольнения Энцо Марески. После 36 туров Премьер-лиги на балансе «Челси» всего 49 баллов, позволяющих клубу находиться на 9-й позиции общего зачета. Расстояние даже от топ-6 уже почти неподъемное – 5 очков за 2 игры до завершения соревнований. По пути в финал Кубка Англии лондонцы выбили «Чарльтон», «Халл Сити», «Рексхэм», «Порт Уэйл» и «Лидс».



В Лиге чемпионов англичанам удалось занять место в топ-8 на основном этапе и сразу квалифицироваться в 1/8 финала турнира. Однако там клуб потерпел поражение от «ПСЖ» с общим счетом 2:8.



Манчестер Сити



А вот «горожане» в очередной раз проводят очень мощный сезон. После 36 игр чемпионата Англии на балансе клуба есть 77 очков, благодаря которым он находится на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», за 2 тура до завершения соревнований составляет 2 балла. В Кубке Англии коллектив обыграл «Эксетер Сити», «Солфорд», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Саутгемптон», благодаря чему и квалифицировался в финал.



В Лиге чемпионов «горожанам», как и «Челси», удалось квалифицироваться в 1/8 финала, но там клуб с общим счетом 1:5 проиграл мадридскому «Реалу».



Личные встречи



В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе «горожан» 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

«Челси» проиграл 6/7 предыдущих матчей Премьер-лиги.

«Челси» не смог сохранить ворота сухими в 17/20 предыдущих матчах.

В 7/8 предыдущих играх «Манчестер Сити» было забито более 2.5 гола.

Возможные стартовые составы



Челси: Йороненсен – Кукурелья, Колвилл, Чалоба, Густо – Кайседо, Джеймс – Нету, Фернандес, Палмер – Педро



Манчестер Сити: Траффорд – О'Райлли, Геи, Хусанов, Нунеш – Силва, Гонсалес – Доку, Шерки, Семеньо – Холланд



Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74 по линии БК betking.