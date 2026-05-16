Кубок Англии. Финал.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:0

«Челси»: Санчес – Гато, Фофана, Колвилл – Кукурелья, Кайседо, Джеймс, Гюсто – Э. Фернандес, Палмер – Педро.

Запасные: Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Чалоба, Эссугу, Сантос, Нету, Гарначо, Делап.

«Манчестер Сити»: Траффорд – О'Райли, Гейи, Хусанов, Нунес – Силва, Родри – Доку, Мармуш, Сэменьо – Холанд.

Запасные: Доннарумма, Диаш, Рейндерс, Стоунз, Аке, Ковачич, Шерки, Савио, Фоден.

Арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер, Англия).

Стадион: «Уємбли» (Лондон).

В субботу, 16-го августа, состоится финальный поединок Кубка Англии, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.

«Синие» пытаются спасти провальный сезон, который грозит обернуться следующей кампанией без еврокубков, но победа в Кубке Англии может справить ситуацию. С другой стороны, для «горожан» этот трофей может стать вторым в текущем сезоне и, возможно, последним во главе с Хосепом Гвардиолой, если он решит уйти этим летом. В чемпионской гонке шансов зацепиться за результат у «горожан» значительно меньше во всяком случае.

