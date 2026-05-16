Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией финала Кубка Англии
Кубок Англии. Финал.
«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:0
«Челси»: Санчес – Гато, Фофана, Колвилл – Кукурелья, Кайседо, Джеймс, Гюсто – Э. Фернандес, Палмер – Педро.
Запасные: Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Чалоба, Эссугу, Сантос, Нету, Гарначо, Делап.
«Манчестер Сити»: Траффорд – О'Райли, Гейи, Хусанов, Нунес – Силва, Родри – Доку, Мармуш, Сэменьо – Холанд.
Запасные: Доннарумма, Диаш, Рейндерс, Стоунз, Аке, Ковачич, Шерки, Савио, Фоден.
Арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер, Англия).
Стадион: «Уємбли» (Лондон).
В субботу, 16-го августа, состоится финальный поединок Кубка Англии, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.
«Синие» пытаются спасти провальный сезон, который грозит обернуться следующей кампанией без еврокубков, но победа в Кубке Англии может справить ситуацию. С другой стороны, для «горожан» этот трофей может стать вторым в текущем сезоне и, возможно, последним во главе с Хосепом Гвардиолой, если он решит уйти этим летом. В чемпионской гонке шансов зацепиться за результат у «горожан» значительно меньше во всяком случае.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.
17:00
