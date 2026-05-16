  4. Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
16 мая 2026, 16:05 | Обновлено 16 мая 2026, 16:09
Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии

16 мая в 17:00 пройдет матч за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне

Коллаж Sport.ua. Пеп Гвардиола

Названы стартовые составы на финальный матч Кубка Англии 2025/26.

16 мая в 17:00 Челси и Манчестер Сити сыграют за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры Калум Макфарлан и Пеп Гвардиола определили стартовые составы своих команд.

Ране в полуфиналах Челси переиграл Лидс (1:0), а Ман Сити нанес поражение Саутгемптону (2:1).

Челси: Санчес, Фофана, Колвилл, Хато, Густо, Рис Джеймс, Кайседо, Кукурелья, Энцо Фернандес, Палмер, Жоау Педру

Запас: Йоргенсен, Ачимпонг, Тосин, Чалоба, Эссуго, Андре Сантос, Нету, Гарначо, Делап

Ман Сити: Траффорд, Матеус Нунес, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Доку, Холанд

Запас: Доннарумма, Диас, Рейндерс, Стоунз, Аке, Ковачич, Шерки, Савиньо, Фоден

