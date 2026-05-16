Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Названы стартовые составы на финальный матч Кубка Англии 2025/26.
16 мая в 17:00 Челси и Манчестер Сити сыграют за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Главные тренеры Калум Макфарлан и Пеп Гвардиола определили стартовые составы своих команд.
Ране в полуфиналах Челси переиграл Лидс (1:0), а Ман Сити нанес поражение Саутгемптону (2:1).
Челси: Санчес, Фофана, Колвилл, Хато, Густо, Рис Джеймс, Кайседо, Кукурелья, Энцо Фернандес, Палмер, Жоау Педру
Запас: Йоргенсен, Ачимпонг, Тосин, Чалоба, Эссуго, Андре Сантос, Нету, Гарначо, Делап
Ман Сити: Траффорд, Матеус Нунес, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Доку, Холанд
Запас: Доннарумма, Диас, Рейндерс, Стоунз, Аке, Ковачич, Шерки, Савиньо, Фоден
