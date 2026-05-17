Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Чемпионат Португалии
Фамаликау
16.05.2026 22:30 – FT 1 : 0
Алверка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 мая 2026, 00:34 | Обновлено 17 мая 2026, 00:59
610
3

Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов

Победа над «Эшторилом» ничего не дала «Бенфике»

17 мая 2026, 00:34 | Обновлено 17 мая 2026, 00:59
610
3 Comments
Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу завершился чемпионат Португалии сезона 2025/26 тремя матчами. «Бенфика» и «Спортинг» в заочной дуэли бились за второе место, обладатель которого сыграет в Лиге чемпионов.

Команда Анатолия Трубина, Георгия Судакова и Жозе Моуриньо за треть первого тайма добилась разгромного перевеса в гостях у «Эшторила» и надеялась на «Жил Висенте», который пытался сдержать атаки «Спортинга».

Все же «орлы» остались на третьем месте, в чем должны винить себя, потеряв очки в двух турах до этого. Георгий Судаков провел все 90 минут на скамейке запасных, Анатолий Трубин едва не отстоял на ноль – 3:1.

Примейра, 34-й тур. 16 мая

Эшторил – Бенфика – 1:3

Голы: Пейшинью, 90 - Риос, 7, Бах, 15, Рафа Силва, 16.

Спортинг – Жил Висенте – 3:0

Голы: Куарежма, 15, Суарес, 34, Юльманн, 90.

Фамаликау – Алверка – 1:0

Гол: Абубакар, 83.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 34 28 4 2 66 - 18 16.05.26 Порту 1:0 Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела 88
2 Спортинг Лиссабон 34 25 7 2 89 - 24 16.05.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Жил Висенте11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон 82
3 Бенфика 34 23 11 0 74 - 25 16.05.26 Эшторил 1:3 Бенфика11.05.26 Бенфика 2:2 Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика 80
4 Брага 34 16 11 7 64 - 36 16.05.26 Брага 2:2 Эштрела Амадора11.05.26 Бенфика 2:2 Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага 59
5 Фамаликау 34 15 11 8 42 - 29 16.05.26 Фамаликау 1:0 Алверка11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау 56
6 Жил Висенте 34 13 11 10 47 - 38 16.05.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Жил Висенте11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш 50
7 Морейренсе 34 12 7 15 37 - 49 16.05.26 Морейренсе 0:0 АВС11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил 43
8 Арока 34 12 6 16 47 - 64 16.05.26 Арока 3:1 Тондела11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора 42
9 Витория Гимараеш 34 12 6 16 39 - 51 16.05.26 Насьонал 2:0 Витория Гимараеш11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш 42
10 Эшторил 34 10 9 15 54 - 57 16.05.26 Эшторил 1:3 Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил 39
11 Алверка 34 10 9 15 35 - 52 16.05.26 Фамаликау 1:0 Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка 39
12 Риу Аве 34 8 12 14 35 - 57 16.05.26 Каза Пия 1:1 Риу Аве11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС 36
13 Санта Клара 34 9 9 16 32 - 41 16.05.26 Порту 1:0 Санта Клара11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара 36
14 Насьонал 34 9 7 18 37 - 45 16.05.26 Насьонал 2:0 Витория Гимараеш11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка 34
15 Эштрела Амадора 34 6 12 16 38 - 56 16.05.26 Брага 2:2 Эштрела Амадора11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора 30
16 Каза Пия 34 6 12 16 31 - 57 16.05.26 Каза Пия 1:1 Риу Аве11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага 30
17 Тондела 34 6 10 18 27 - 55 16.05.26 Арока 3:1 Тондела11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал 28
18 АВС 34 3 12 19 27 - 67 16.05.26 Морейренсе 0:0 АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС 21
Полная таблица

Фото матча Эшторил – Бенфика:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Источник: Трубин, вероятно, сыграет свой последний матч за Бенфику
Реал выбрал нового тренера. Клуб заплатит за него миллионы
Эшторил – Бенфика. Трубин – основа, Судаков – запас. Смотреть онлайн LIVE
Эшторил Бенфика Порту Жил Висенте чемпионат Португалии по футболу Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Георгий Судаков
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16 мая 2026, 08:25 5
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси

Тренер не видит украинца в Лондоне

ФОТО. Футболист Арсенала стал встречаться со звездой Голливуда?
Футбол | 17 мая 2026, 01:02 0
ФОТО. Футболист Арсенала стал встречаться со звездой Голливуда?
ФОТО. Футболист Арсенала стал встречаться со звездой Голливуда?

Слухи связывают Леандро Троссарда с Энн Хэтэуэй

Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16.05.2026, 06:58
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 16.05.2026, 17:33
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 16.05.2026, 22:46
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А все тому, що Судакова посадили на лавку
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
С нулем в графе поражения лишь третьи. 
Ответить
0
Популярные новости
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 36
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 7
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 2
Бокс
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем