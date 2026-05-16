Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интрига обеспечена. Клуб Бензема сократил отставание от команды Роналду
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
16.05.2026 19:05 – FT 2 : 0
Неом
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
16 мая 2026, 23:59 | Обновлено 17 мая 2026, 00:05
154
0

Интрига обеспечена. Клуб Бензема сократил отставание от команды Роналду

Судьба золотых медалей в Саудовской Аравии решится в последнем туре

16 мая 2026, 23:59 | Обновлено 17 мая 2026, 00:05
154
0
Интрига обеспечена. Клуб Бензема сократил отставание от команды Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 15 мая состоялись поединки 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этот игровой день прошли матчи команд, которые претендуют на топ-3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аль-Хиляль обыграл Неом (2:0) и продолжает борьбу за чемпионство. Аль-Ахли разгромил Аль-Холуд (3:0) и гарантировал себе третье место.

В чемпионской гонке Аль-Наср (команда Криштиану Роналду) и Аль-Хиляль (за которую играет Карим Бензема) разделены двумя очками.

Судьба золотых медалей в Саудовской Аравии решится 21 мая в последнем туре. Аль-Наср будет принимать Дамака, а Аль-Хиляль в гостях сыграет против клуба Аль-Фейха

Топ-4 перед последним туром: Аль-Наср (83 очка), Аль-Хиляль (81), Аль-Ахли (78), Аль-Кадисия (74).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур. 14 мая 2026

Аль-Хиляль – Неом – 2:0

Голы: Рубен Невеш, 10 (пен), Мандаш, 58

Аль-Ахли – Аль-Холуд – 3:0

Голы: Айвен Тоуни, 18, Аль-Шамат, 20, Мийо, 41

Аль-Ахдуд – Аль-Халидж 3:1

Голы: Бассогог, 13 (пен), Наррей, 59, Аль-Хатила, 90+4 – Джошуа Кинг, 18

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 33 27 2 4 87 - 27 21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 83
2 Аль-Хиляль 33 24 9 0 84 - 27 21.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Хиляль16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак 81
3 Аль-Ахли Джидда 33 24 6 3 67 - 24 20.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда 78
4 Аль-Кадaсиа 33 22 8 3 78 - 33 21.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Кадaсиа14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 74
5 Аль-Иттихад 32 16 7 9 52 - 40 17.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом 55
6 Аль-Таавун 33 15 8 10 59 - 44 21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун 53
7 Аль-Иттифак 33 14 7 12 50 - 54 21.05.26 21:00 Неом - Аль-Иттифак14.05.26 Аль-Иттифак 1:3 Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 49
8 Неом 33 12 8 13 42 - 47 21.05.26 21:00 Неом - Аль-Иттифак16.05.26 Аль-Хиляль 2:0 Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом 44
9 Аль-Хазм 33 10 9 14 36 - 57 21.05.26 21:00 Аль-Хазм - Аль-Таавун14.05.26 Аль-Кадaсиа 2:0 Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 39
10 Аль-Фейха 33 10 8 15 41 - 53 21.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Хиляль15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха 38
11 Аль-Халидж 33 10 7 16 53 - 58 20.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма 37
12 Аль-Фатех 33 9 9 15 41 - 55 21.05.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фатех14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех 36
13 Аль-Холуд 33 9 5 19 39 - 61 21.05.26 21:00 Аль-Холуд - Аль-Фатех16.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Холуд12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд 32
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32 7 11 14 41 - 54 17.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32
15 Дамак 33 6 11 16 31 - 51 21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак15.05.26 Дамак 3:0 Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд 29
16 Аль-Рияд 33 6 9 18 34 - 63 21.05.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд15.05.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд 27
17 Аль-Ахдуд 33 5 5 23 27 - 69 21.05.26 21:00 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд16.05.26 Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Халидж12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд 20
18 Аль-Наджма 33 2 7 24 31 - 76 20.05.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Шабаб Эр-Рияд14.05.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун 13
Полная таблица

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Султан Мендаш (Аль-Хиляль), асcист Малком.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Невеш (Аль-Хиляль).
По теме:
Определен первый финалист плей-офф за выход в Эредивизи
Роналду объявил бойкот, проиграв в финале азиатской ЛЧ
Красиво попрощались. Турецкий клуб одержал победу перед вылетом
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Ахдуд Аль-Халидж Неом СК Аль-Ахли Джидда Аль-Холуд Джошуа Кинг Рубен Невеш Айвен Тоуни Энцо Мийо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16 мая 2026, 15:00 103
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой

Киевляне без проблем обыграли аутсайдера УПЛ

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 07:54 22
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16.05.2026, 10:11
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16.05.2026, 06:58
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Футбол | 16.05.2026, 21:59
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем