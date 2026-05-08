Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме
WTA
08 мая 2026, 22:05 | Обновлено 08 мая 2026, 22:19
2265
5

Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме

Хейли Баптист оформила камбек против Симоны Вальтерт в матче второго раунда тысячника

08 мая 2026, 22:05 | Обновлено 08 мая 2026, 22:19
2265
5 Comments
Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Хейли Баптист

25-я ракетка мира Хейли Баптист из США стала соперницей украинки Элины Свитолиной (WTA 10) в 1/16 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В матче второго раунда Баптист в трех сетах оформила камбек против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 91) за 2 часа и 58 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – Хейли Баптист (США) [32] – 7:6 (11:9), 4:6, 4:6

В третьей партии Баптист уступала со счетом 1:4, но сумела выиграть пять геймов подряд и завершить поединок в свою пользу.

Ранее Свитолина дважды играла против Баптист. В 2025 году Элина одолела Хейли в 1/16 финала Рима в напряженных трех партиях, а в этом сезоне уступила ей в третьем круге тысячника в Майами.

Свитолина в своем стартовом матче на кортах столицы Италии в двух сетах разобралась с Ноэми Базилетти.

Видеообзор матча

Инфографика

По теме:
Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Уверенный старт в Риме. Видеообзор матча
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хейли Баптист Симона Вальтерт WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе
Футбол | 08 мая 2026, 16:22 9
Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе
Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе

«Агробизнес» из Волочиска не горит желанием играть в Премьер-лиге и может уступить свое место

Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Футбол | 08 мая 2026, 07:37 8
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение

Вратарь может перейти в «Интер»

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08.05.2026, 07:30
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08.05.2026, 07:52
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Джокович пояснил, почему вылетел из Мастерса в Риме в первом же раунде
Теннис | 08.05.2026, 22:29
Джокович пояснил, почему вылетел из Мастерса в Риме в первом же раунде
Джокович пояснил, почему вылетел из Мастерса в Риме в первом же раунде
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Неприємна суперниця
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Юлі показали майстер-клас , як перемагати Вальтерт з 1:4 у вирішальному сеті. Наснаги Елі, баптист зараз форму добру набрала
Ответить
+1
 Те чого я боявся... Все-таки Еліна виходить на Баптист. Але з іншої сторони це мабуть і на краще, бо Еліна повинна брати реванш. Якщо Еліна хоче вигравати турніри то таких суперниць як Баптист треба проходити 
Ответить
0
Мабуть це фініш на харді краще виступала в цьому сезоні
Ответить
-1
Популярные новости
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 12
Футбол
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07.05.2026, 07:32 4
Футбол
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 112
Хоккей
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 24
Футбол
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
08.05.2026, 00:25 13
Хоккей
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем