Нужен реванш. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала WTA 1000 в Риме

25-я ракетка мира Хейли Баптист из США стала соперницей украинки Элины Свитолиной (WTA 10) в 1/16 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В матче второго раунда Баптист в трех сетах оформила камбек против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 91) за 2 часа и 58 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – Хейли Баптист (США) [32] – 7:6 (11:9), 4:6, 4:6

В третьей партии Баптист уступала со счетом 1:4, но сумела выиграть пять геймов подряд и завершить поединок в свою пользу.

Ранее Свитолина дважды играла против Баптист. В 2025 году Элина одолела Хейли в 1/16 финала Рима в напряженных трех партиях, а в этом сезоне уступила ей в третьем круге тысячника в Майами.

Свитолина в своем стартовом матче на кортах столицы Италии в двух сетах разобралась с Ноэми Базилетти.

Читайте также: Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме

Видеообзор матча

Инфографика