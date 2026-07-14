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  4. Котляр проиграла на старте основной сетки турнира WTA 125 в Италии
WTA
14 июля 2026, 00:35 |
66
0

Котляр проиграла на старте основной сетки турнира WTA 125 в Италии

Елизавета уступила Федерике Ургези в двух сетах в матче 1/16 финала

14 июля 2026, 00:35 |
66
0
Котляр проиграла на старте основной сетки турнира WTA 125 в Италии
Instagram. Елизавета Котляр
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 451) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Риме, Италия.

На старте основной сетки Котляр проиграла итальянской теннисистке Федерике Ургези (WTA 287) в двух сетах за 1 час и 13 минут – 3:6, 0:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

В первом сете Елизавета лидировала 3:1, а затем не смогла выиграть ни одного гейма.

Котляр третий раз в карьере выступила в основной сетки соревнований уровня WTA 125. Украинке не удалось пока одержать победу в основе турниров этой категории.

В октябре 2025 года Елизавета уступила Дарье Семенистой в первом круге турнира этой категории на Мальорке, а 7 июля 2026 года в двух сетах проиграла Оксане Селехметьевой также в первом круге во французском Контрексевиле.

Ургези в 1/8 финала сыграет с третьей сеяной Франческой Джонс.

WTA 125 Рим. Грунт, 1/16 финала

Елизавета Котляр [Q] – Федерика Ургези – 3:6, 0:6

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Елизавета Котляр WTA Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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