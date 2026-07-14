Котляр проиграла на старте основной сетки турнира WTA 125 в Италии
Елизавета уступила Федерике Ургези в двух сетах в матче 1/16 финала
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 451) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Риме, Италия.
На старте основной сетки Котляр проиграла итальянской теннисистке Федерике Ургези (WTA 287) в двух сетах за 1 час и 13 минут – 3:6, 0:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
В первом сете Елизавета лидировала 3:1, а затем не смогла выиграть ни одного гейма.
Котляр третий раз в карьере выступила в основной сетки соревнований уровня WTA 125. Украинке не удалось пока одержать победу в основе турниров этой категории.
В октябре 2025 года Елизавета уступила Дарье Семенистой в первом круге турнира этой категории на Мальорке, а 7 июля 2026 года в двух сетах проиграла Оксане Селехметьевой также в первом круге во французском Контрексевиле.
Ургези в 1/8 финала сыграет с третьей сеяной Франческой Джонс.
WTA 125 Рим. Грунт, 1/16 финала
Елизавета Котляр [Q] – Федерика Ургези – 3:6, 0:6
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