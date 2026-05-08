Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08 мая 2026, 21:27 | Обновлено 08 мая 2026, 22:07
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме

Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) успешно стартовала на большом грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка, посеяная под седьмым номером, переиграла Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427). Встреча завершилась за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Ноэми Базилетти (Италия) [Q] – 6:1, 6:3

Это было первое очное противостояние. Базилетти, которая стартовала в Риме с квалификации, провела первые соревнования на уровне Тура. В финале отбора Ноэми одолела украинку Дарью Снигур.

В третьем круге Элина встретится либо с Симоной Вальтерт (Швейцария, WTA 91), либо с Хейли Баптист (США, WTA 25).

Элина проводит третий турнир на грунте в 2026 году. На счету Свитолиной пять сыгранных матчей и три победы. На пятисотнике в Штутгарте Элина добралась до полуфинала, а на тысячнике в Мадриде проиграла в первом раунде.

Всего у Элины теперь 30 поединков в столице Италии и 21 виктория. В 2017 и 2018 годах она выигрывала здесь трофей.

Видеообзор матча Свитолина – Базилетти

Статистика матча Свитолина – Базилетти

Фотогалерея матча Свитолина – Базилетти

Даниил Агарков
По рахунку наче і проста перемога, але по грі я б не сказав, що легка прогулянка була. Сподіваюсь, це лише розігрів. 
Чомусь кожного разу, коли Еліна наближається до сітки або, не дай боже, підлаштовується під смеш, хочеться заплющити очі))
Добре Еліна!Помилок було немало,але для першого матчу на турнірі, гадаю без значних проблем.Перемоги в наступному матчі!
Перемога є , але є нюанси. Взагалі -то фізична форма гарна і це добре. Сітка сприятлива , але розслабиться не доведеться. Удачі!
Вже дев'ята. Наступна перемога повертає на восьму сходинку.
