Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) успешно стартовала на большом грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде украинка, посеяная под седьмым номером, переиграла Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427). Встреча завершилась за 1 час и 15 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Ноэми Базилетти (Италия) [Q] – 6:1, 6:3
Это было первое очное противостояние. Базилетти, которая стартовала в Риме с квалификации, провела первые соревнования на уровне Тура. В финале отбора Ноэми одолела украинку Дарью Снигур.
В третьем круге Элина встретится либо с Симоной Вальтерт (Швейцария, WTA 91), либо с Хейли Баптист (США, WTA 25).
Элина проводит третий турнир на грунте в 2026 году. На счету Свитолиной пять сыгранных матчей и три победы. На пятисотнике в Штутгарте Элина добралась до полуфинала, а на тысячнике в Мадриде проиграла в первом раунде.
Всего у Элины теперь 30 поединков в столице Италии и 21 виктория. В 2017 и 2018 годах она выигрывала здесь трофей.
Чомусь кожного разу, коли Еліна наближається до сітки або, не дай боже, підлаштовується під смеш, хочеться заплющити очі))