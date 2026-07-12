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  4. Котляр пробилась в основную сетку турнира WTA 125 в Италии
WTA
12 июля 2026, 21:00 |
179
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Котляр пробилась в основную сетку турнира WTA 125 в Италии

Елизавета обыграла Амандин Эсс в трех сетах в единственном раунде квалификации

12 июля 2026, 21:00 |
179
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Котляр пробилась в основную сетку турнира WTA 125 в Италии
Instagram. Елизавета Котляр
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 451) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Риме, Италия.

В единственном раунде квалификации Котляр одолела француженку, четвертую сеяную Амандин Эсс (WTA 401) в трех сетах за 2 часа и 52 минуты – 6:3, 5:7, 6:3.

Это была первая очная встреча соперниц.

Елизавета третий раз в карьере сыграет в основной сетки соревнований уровня WTA 125.

В октябре 2025 года Елизавета уступила Дарье Семенистой в первом круге турнира этой категории на Мальорке, а 7 июля 2026 года в двух сетах проиграла Оксане Селехметьевой также в первом круге во французском Контрексевиле.

Соперница украинки в основной сетке турнира в Италии будет известна позднее.

WTA 125 Рим. Квалификация

Амандин Эсс [4] – Елизавета Котляр – 3:6, 7:5, 3:6

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Елизавета Котляр Амандин Эсс WTA Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Не сумніваюсь що в суперницях буде болотна Лансере.
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