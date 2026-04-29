Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Бешеный матч ПСЖ и Баварии, защитник покинет Ман Сити, сенсация в Мадриде
Другие новости
29 апреля 2026, 12:07 | Обновлено 29 апреля 2026, 12:19
546
0

Бешеный матч ПСЖ и Баварии, защитник покинет Ман Сити, сенсация в Мадриде

Главные новости за 28 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 апреля.

1. Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
В полуфинале Лиги чемпионов команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами

2. Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Команды устроили настоящее голевое зрелище, забив на двух 9 голов

3. В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср
Аль-Хиляль переиграл Дамак и отстает от лидера на 5 очков за 5 туров до конца

4. ОФИЦИАЛЬНО. Джон Стоунз покинет Манчестер Сити
Защитник провел в клубе ровно 10 сезонов

5. Шахтер прибыл в Краков и настраивается на полуфинал Лиги конференций
Горняки сыграют против английского клуба Кристал Пэлас

6. Определены два следующих соперника сборной Украины по футболу
Сине-желтая команда в июне сыграет против Дании и Польши

7A. Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой

7B. Сенсация. 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко
Хейли Баптист продолжает невероятный путь и пробилась в полуфинал

8A. 700-й сенчури Марка Аллена. В четвертьфинале ЧМ – очень напряженные дуэли
В двух матчах абсолютное равенство – счет 8:8 перед последней сессией

8B. Нил Робертсон получил перевес над Хиггинсом на старте матча 1/4 финала ЧМ
На другом столе У Ицзе и Хоссейн Вафаеи завершили первую сессию вничью

9. Новые правила, обновления и кто лидер? Главные интриги Гран-при Майами
Формула-1 вернется после пятинедельного перерыва

10. От Кейна до Винисиуса. Топ-10 фаворитов на Золотой мяч на ЧМ-2026
Как мундиаль повлияет на шансы игроков на главную индивидуальную награду

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем