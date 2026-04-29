Бешеный матч ПСЖ и Баварии, защитник покинет Ман Сити, сенсация в Мадриде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 апреля.

1. Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч

В полуфинале Лиги чемпионов команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами

2. Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию

Команды устроили настоящее голевое зрелище, забив на двух 9 голов

3. В погоне за Роналду. Звездный cаудовский клуб приблизился к Аль-Наср

Аль-Хиляль переиграл Дамак и отстает от лидера на 5 очков за 5 туров до конца

4. ОФИЦИАЛЬНО. Джон Стоунз покинет Манчестер Сити

Защитник провел в клубе ровно 10 сезонов

5. Шахтер прибыл в Краков и настраивается на полуфинал Лиги конференций

Горняки сыграют против английского клуба Кристал Пэлас

6. Определены два следующих соперника сборной Украины по футболу

Сине-желтая команда в июне сыграет против Дании и Польши

7A. Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой

7B. Сенсация. 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко

Хейли Баптист продолжает невероятный путь и пробилась в полуфинал

8A. 700-й сенчури Марка Аллена. В четвертьфинале ЧМ – очень напряженные дуэли

В двух матчах абсолютное равенство – счет 8:8 перед последней сессией

8B. Нил Робертсон получил перевес над Хиггинсом на старте матча 1/4 финала ЧМ

На другом столе У Ицзе и Хоссейн Вафаеи завершили первую сессию вничью

9. Новые правила, обновления и кто лидер? Главные интриги Гран-при Майами

Формула-1 вернется после пятинедельного перерыва

10. От Кейна до Винисиуса. Топ-10 фаворитов на Золотой мяч на ЧМ-2026

Как мундиаль повлияет на шансы игроков на главную индивидуальную награду