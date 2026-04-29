Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию

В невероятном первом матче полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал «Баварию».

Уже на старте игры обе команды доказали, что не будут откладывать судьбу потенциального финалиста в долгий ящик, и уже в дебюте поединка «Бавария» заработала пенальти, которое реализовал Кейн. На протяжении несколько минут подопечные Энрике и Компани обменялись моментами, но ни Дембеле, ни Олисе не удалось отличиться голом.

За то это дело сделал Кварацхелия. Грузинский вингер пролез в штрафную и эффектно пробил в дальний угол. ПСЖ и «Бавария» не боялись убегать во встречные атаки, но забитый гол пришел после стандарта. Жоау Невеш на ближней стойке опередил Мусиалу и пробил головой, на удар которого Нойер не успел среагировать. Гости ответили точным выстрелом Олисе, который в окружении трех соперников прошил сафонова.

Но ПСЖ не собирался отступать и вышел вперед в самую раздевалку. Шерер после просмотра VAR указал на 11 метров, а судейский приговор умело реализовал Дембеле, исправившись за свои предыдущие огрехи.

После перерыва подопечные Луиса Энрике продолжили фейерить на поле и забили еще два мяча, усилиями Дембеле и Кварацхелии, которые оформили по дублю.

Казалось, что дело сделано, но не тут то было. Сначала Упамекано головой замкнул навес Киммиха, а через три минуты Диас мастерски разобрался с Маркиньосом и переиграл кипера парижан. В эпизод пытался вмешаться офсайд, но после переговоров арбитр все же засчитал гол мюнхенцев.

До конца поединка Бавария всеми силами пыталась уйти от поражения, но их усилия не давали нужного результата. Более того, команда Компани могла пропустить, но Меюлю попал в крестовину. Последний шанс вырывать ничью имел Упамекано, но Пачо сделал сейв на линии ворот после его удара головой.

Отметим, что украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный попал в заявку на матч, но всю игру провел на скамейке запасных.

Ответный матч между ПСЖ и Баварией состоится 6 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

ПСЖ – «Бавария» – 5:4

Голы: Кварацхелия, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен.), 58 – Кейн, 17 (пен.), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

Предупреждения: Маркиньос, 12, Руис, 77, Хакими, 80

ПСЖ: сафонов – Мендеш (Л. Эрнандес, 84), Пачо, Маркиньос, Хакими – Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Руис, 64) – Кварацхелия (Меюлю, 84), Дембеле, Дуэ (Баркола, 70)

«Бавария»: Нойер – Дэвис (Лаймер, 46), Та, Упамекано, Станишич – Павлович (Джексон, 90+4), Киммих – Диас, Мусиала (Горецка, 79), Олисе – Кейн

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж)

Удары (в створ): 12 (5) – 10 (8)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 2 – 1

ПСЖ – БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА