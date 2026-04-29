Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Лига Чемпионов
ПСЖ
28.04.2026 22:00 – FT 5 : 4
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 00:03 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:32
1211
20

Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию

Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов

29 апреля 2026, 00:03 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:32
1211
20 Comments
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Getty Images

В невероятном первом матче полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал «Баварию».

Уже на старте игры обе команды доказали, что не будут откладывать судьбу потенциального финалиста в долгий ящик, и уже в дебюте поединка «Бавария» заработала пенальти, которое реализовал Кейн. На протяжении несколько минут подопечные Энрике и Компани обменялись моментами, но ни Дембеле, ни Олисе не удалось отличиться голом.

За то это дело сделал Кварацхелия. Грузинский вингер пролез в штрафную и эффектно пробил в дальний угол. ПСЖ и «Бавария» не боялись убегать во встречные атаки, но забитый гол пришел после стандарта. Жоау Невеш на ближней стойке опередил Мусиалу и пробил головой, на удар которого Нойер не успел среагировать. Гости ответили точным выстрелом Олисе, который в окружении трех соперников прошил сафонова.

Но ПСЖ не собирался отступать и вышел вперед в самую раздевалку. Шерер после просмотра VAR указал на 11 метров, а судейский приговор умело реализовал Дембеле, исправившись за свои предыдущие огрехи.

После перерыва подопечные Луиса Энрике продолжили фейерить на поле и забили еще два мяча, усилиями Дембеле и Кварацхелии, которые оформили по дублю.

Казалось, что дело сделано, но не тут то было. Сначала Упамекано головой замкнул навес Киммиха, а через три минуты Диас мастерски разобрался с Маркиньосом и переиграл кипера парижан. В эпизод пытался вмешаться офсайд, но после переговоров арбитр все же засчитал гол мюнхенцев.

До конца поединка Бавария всеми силами пыталась уйти от поражения, но их усилия не давали нужного результата. Более того, команда Компани могла пропустить, но Меюлю попал в крестовину. Последний шанс вырывать ничью имел Упамекано, но Пачо сделал сейв на линии ворот после его удара головой.

Отметим, что украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный попал в заявку на матч, но всю игру провел на скамейке запасных.

Ответный матч между ПСЖ и Баварией состоится 6 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

ПСЖ – «Бавария» – 5:4

Голы: Кварацхелия, 24, 56, Жоау Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен.), 58 – Кейн, 17 (пен.), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

Предупреждения: Маркиньос, 12, Руис, 77, Хакими, 80

ПСЖ: сафонов – Мендеш (Л. Эрнандес, 84), Пачо, Маркиньос, Хакими – Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Руис, 64) – Кварацхелия (Меюлю, 84), Дембеле, Дуэ (Баркола, 70)

«Бавария»: Нойер – Дэвис (Лаймер, 46), Та, Упамекано, Станишич – Павлович (Джексон, 90+4), Киммих – Диас, Мусиала (Горецка, 79), Олисе – Кейн

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж)

Удары (в створ): 12 (5) – 10 (8)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 2 – 1

ПСЖ – БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Лига чемпионов ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария отчеты Илья Забарный
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
сьогодні кстаті Катлетіки і Арсенал буде жоска нудота. максимально маловидовищний матч вангую
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Всё сегодня круто сложилось. И ПСЖ🇫🇷🎉 победил, и рашистику торбу настреляли, и Забу обвинить не смогут!😜🥳
Ответить
+4
шалений матч, по відчуттям без воротарів грали узагалі) практично все, що летіло в площину, перетворилось у голи) такі матчі і такі команди варті фіналу!
Ответить
+4
ПСЖ як не старалися, але переплюнути Кривбас не змогли
Ответить
+3
Ноєр в Мадриді і Ноєр в Парижі дві великі різниці,в Мюнхені треба ставити Урбіха,а так гра без центра всім доставила задоволення,а Мюнхені буде ще цікавіше.
Ответить
+2
Те, що Баварія за заб'є, це скоріше за все. 
Але стримати від голів цей ПСЖ, шансів небагато. 
Ответить
+1
Матч огненный, 9 голов в полуфинале еще не забивалось в истории ЛЧ. ПСЖ впервые выиграл у Баварии за 5 лет в ЛЧ. Бавария Компани этого сезона сильна, прежде всего характером.
Ответить
+1
Вдома ганси їм натовчуть по повній 
Ответить
0
кацап сифон з заячою варґою знову грав в кальсонах...
Ответить
0
Реально евро-версия матча ККР - ДК.
И проиграли тоже игроки в красненьком😛
Ответить
0
Почти не смотрел полные матчи Баварии в этом сезоне, но до чего же крут у них этот Олисе. 
Ответить
-1
ПСЖ вже виграли цю ЛЧ. скріньте. не вірю в німців. це ще їм дуже фартануло що після 5:2 франци розслабились, так би шансів навіть мінімальних не було
Ответить
-1
ККР и Дин играли на первенстве района...А 9 голов у матче ЛЧ это нечто 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
всякое видал в футболе, но чтоб при разводе мяча с центра поля ... отдавать мяч сразу противнику-вратарю это перебор ...
а назад своему моте отдать, а попасоваться
Ответить
-2
🇫🇷Хорошо, что клуб украинца Забарного🇺🇦 отстоял победу. Жаль, что не 5-2, но всё же.😌
Сегодня команды играли в своё удовольствие и развлекали зрителей, а уж через неделю будут биться за финал!🔥😜
Ответить
-2
Не результативний, а надрезультативний.
Ответить
-3
Відповідно статистиці цього матчу, якби команди помінялись воротарями - рахунок був би 3:6 з половиною.
Ответить
-3
Весело задорнов и сафонов 
Ответить
-8
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем