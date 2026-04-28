Во вторник, 28 апреля, состоится Лига чемпионов, в котором ПСЖ встретится с «Баварией». Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», игра начнется в 22:00.

Мощную кампанию проводят игроки «Баварии», досрочно выигравшие золото Бундеслиги, и впервые за шесть лет попали в финал Кубка Германии. Теперь на команду Компани ожидает не менее интересный вызов в виде полуфинала ЛЧ, в котором мюнхенцам будет противостоять ПСЖ, а эта пара точно могла бы претендовать на яркую победу в финале. Несомненно, «Бавария» рассчитывает на проход дальше, что позволит ей оформить требл, что удалось сделать ПСЖ в прошлом сезоне.

Что касается парижан, то их надежды на «золотой хет-трик», к сожалению, не увенчались успехом, ведь подопечные Энрике вылетели из Кубка Франции еще на стадии 1/16 финала. Да, ПСЖ имеет высокие шансы на чемпионство в Лиге 1, которые, скорее всего, будут воплощены в реальность, однако Забарный и компания будут не прочь повторить прошлогодний триумф и войти в когорту команд, которые смогли выиграть самый престижный турнир УЕФА более одного раза подряд.

Интересно, что обе команды между собой уже встречались в финале ЛЧ в сезоне 2019/20, где «Бавария» лишила команду, которую тогда тренировал Томас Тухель шансов на трофей. ПСЖ, конечно, через несколько лет добился своего и выиграл Лигу чемпионов, и теперь хочет вернуть долг за проигрыш шестилетней давности и второй раз в своей истории побороться за победу в турнире.

Напомним, что в основной сетке Лиги чемпионов «Бавария» обыграла ПСЖ со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.

