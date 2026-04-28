28 апреля на Парк де Пренс пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с Баварией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда год назад выигрывала Лигу чемпионов, наконец-то добившись той цели, которую, по сути, и ставили катарские миллиардеры, заходя со своими деньгами во французский футбол. В целом, тогда получилось выиграть и практически все коллективные титулы, и, в лице Усмана Дембеле, и Золотой Мяч.

Усилившись, в том числе, и Забарным, в Париже очевидно хотели в первую очередь сохранить Ушастого. В Лиге чемпионов, правда, не сразу все получалось (как, впрочем, и в прошлом цикле), да и на внутренней арене нет привычного доминирования. Но, с другой стороны подопечные Луиса Энрике в двух предыдущих раундах плей-офф, с Челси и Ливерпулем, продемонстрировали стопроцентный результат, по дважды обыграв обоих английских грандов без малейшей интриги в плане победителя.

Бавария

Клуб в 2023/2024 ухитрился вообще не взять ни единого трофея, что для него уникальный, хотя и очень неприятный, случай. В итоге в Мюнхене появился Компани, и уверенно вернул серебряную салатницу. Но в прошлом сезоне Венсан этим и ограничился. Это сейчас у него в активе есть и Суперкубок Германии, и оформленная в апреле победа в Бундеслиге, и остается только финал кубка тут выиграть.

Очевидным приоритетом при этом будет Лига чемпионов. В ней немецкий фаворит в основном раунде все же раз проиграл, Арсеналу в Лондоне в основном еще раунде. Но все остальные поединки были выиграны. В том числе выбила команда и мадридский Реал в четвертьфинале, хотя тот и пытался совершить камбэк, и даже выходил вперед в ответном поединке в Германии - все равно в итоге и там обыграли Лунина и компанию.

Статистика личных встреч

Осенние 2:1 на этом же поле стали пятой победой кряду немцев в рамках Лиги чемпионов. Хотя летом на клубном чемпионате мира они все же разок проигрывали.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что подопечные Луиса Энрике победят.

Букмекерские конторы допускают, что подопечные Луиса Энрике победят. Но пока применим нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,60).