  4. ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

28 апреля на Парк де Пренс пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с Баварией.

ПСЖ

Команда год назад выигрывала Лигу чемпионов, наконец-то добившись той цели, которую, по сути, и ставили катарские миллиардеры, заходя со своими деньгами во французский футбол. В целом, тогда получилось выиграть и практически все коллективные титулы, и, в лице Усмана Дембеле, и Золотой Мяч.

Усилившись, в том числе, и Забарным, в Париже очевидно хотели в первую очередь сохранить Ушастого. В Лиге чемпионов, правда, не сразу все получалось (как, впрочем, и в прошлом цикле), да и на внутренней арене нет привычного доминирования. Но, с другой стороны подопечные Луиса Энрике в двух предыдущих раундах плей-офф, с Челси и Ливерпулем, продемонстрировали стопроцентный результат, по дважды обыграв обоих английских грандов без малейшей интриги в плане победителя.

Бавария

Клуб в 2023/2024 ухитрился вообще не взять ни единого трофея, что для него уникальный, хотя и очень неприятный, случай. В итоге в Мюнхене появился Компани, и уверенно вернул серебряную салатницу. Но в прошлом сезоне Венсан этим и ограничился. Это сейчас у него в активе есть и Суперкубок Германии, и оформленная в апреле победа в Бундеслиге, и остается только финал кубка тут выиграть.

Очевидным приоритетом при этом будет Лига чемпионов. В ней немецкий фаворит в основном раунде все же раз проиграл, Арсеналу в Лондоне в основном еще раунде. Но все остальные поединки были выиграны. В том числе выбила команда и мадридский Реал в четвертьфинале, хотя тот и пытался совершить камбэк, и даже выходил вперед в ответном поединке в Германии - все равно в итоге и там обыграли Лунина и компанию.

Статистика личных встреч

Осенние 2:1 на этом же поле стали пятой победой кряду немцев в рамках Лиги чемпионов. Хотя летом на клубном чемпионате мира они все же разок проигрывали.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.56 для ПСЖ и 2.71 для Баварии.

Букмекерские конторы допускают, что подопечные Луиса Энрике победят. Но пока применим нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
Хай Кейн заб'є хет-трик Сарафанову та наблизиться до отримання Золотого м'яча.
Запасаемся круасанами и болеем за ПСЖ украинца Забарного!
Нужно отомстить пивнушке за Реал и Лунина!
