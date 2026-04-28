Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!

Американская теннисистка Хейли Баптист (WTA 32) выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Баптист одолела «нейтралку» в четвертьфинале тысячника, вырвав победу на решающем тай-брейке в третьем сете! Встреча завершилась за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист (США) [30] – 6:2, 2:6, 6:7 (6:8)

Баптист в третьей партии отыграла шесть матчболов: пять на подаче в 10-м гейме и один на приеме на тай-брейке.

Хейли взяла реванш у Соболенко за поражение в четвертьфинале тысячника в Майами месяц назад.

Следующей соперницей Баптист будет девятая сеяная Мирра Андреева, которая в своем поединке 1/4 финала выиграла у Лейлы Фернандес. Помимо Соболенко, Баптист в столице Испании также прошла Кэйтлин Кеведо, Жасмин Паолини и Белинду Бенчич.

Баптист впервые в карьере одолела первую ракетеку мира и впервые сыграет в 1/2 финала на соревнованиях WTA 1000. Также для Хейли это будет лишь второй полуфинал на уровне Тура – в феврале американка добралась до этой стадии на пятисотнике в Абу-Даби (поражение от Екатерины Александровой).

30 апреля в Мадриде состоятся четвертьфиналы в нижней части сетки: Марта Костюк – Линда Носкова, Каролина Плишкова – Анастасия Потапова.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

