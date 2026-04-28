Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
WTA
28 апреля 2026, 23:41 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:27
Хейли Баптист продолжает невероятный путь в столице Испании, пробившись в четвертьфинал

Американская теннисистка Хейли Баптист (WTA 32) выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Баптист одолела «нейтралку» в четвертьфинале тысячника, вырвав победу на решающем тай-брейке в третьем сете! Встреча завершилась за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист (США) [30] – 6:2, 2:6, 6:7 (6:8)

Баптист в третьей партии отыграла шесть матчболов: пять на подаче в 10-м гейме и один на приеме на тай-брейке.

Хейли взяла реванш у Соболенко за поражение в четвертьфинале тысячника в Майами месяц назад.

Следующей соперницей Баптист будет девятая сеяная Мирра Андреева, которая в своем поединке 1/4 финала выиграла у Лейлы Фернандес. Помимо Соболенко, Баптист в столице Испании также прошла Кэйтлин Кеведо, Жасмин Паолини и Белинду Бенчич.

Баптист впервые в карьере одолела первую ракетеку мира и впервые сыграет в 1/2 финала на соревнованиях WTA 1000. Также для Хейли это будет лишь второй полуфинал на уровне Тура – в феврале американка добралась до этой стадии на пятисотнике в Абу-Даби (поражение от Екатерины Александровой).

30 апреля в Мадриде состоятся четвертьфиналы в нижней части сетки: Марта Костюк – Линда Носкова, Каролина Плишкова – Анастасия Потапова.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

Хейли Баптист Арина Соболенко WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(102)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Завалити монстра може тільки ще один монстр. 
Ответить
+20
Показать Скрыть 1 ответ
Фільм жахів зі щасливим кінцем)))
Ответить
+10
На фоні суперниці бульбазавр відчула себе жінкою. 
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Ні перша, ні друга ракетки царювати не будуть. Марто, тобі випав, можливо, шанс всього життя. Зберись, для початку, на завтрашній матч, а далі буде видно 
Ответить
+9
Так і треба цій нейтралці, Хейлі молодець 
Ответить
+8
Отыграть 6 матчболов, ещё и у Соболенко... впечатляет, респект Хейли!
Ответить
+8
Класс🎉 Праздник для Украины🇺🇦🎉
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Дуже добре.
Ответить
+5
Хоть одна хорошая новость на сон грядущий...
Ответить
+5
Дуже потужна гра Хейлі. Конкуренція в жіночому тенісі наростає.
Ответить
+4
Соболь всього тричі програвав за останніх 6 років у Мадриді (Анісімовій, Баптист і Свьонтек). З полькою вони двічі зіграли одні з найкращих фіналів жіночого теніса. Барті бульба баранку клала. Тому перемогти на мадридських умовах найшвидшого грунту в турі цю це справді досягнення. Причому її же грою - тупо подача і ризикована (трохи безбашена) гра по лініях. Вітання. У наступному раунді теж треба перемагати
Ответить
+4
Т1000 закономiрно знищив Т800
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Це був матч ATP
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
А где-то перед началом матча ПСЖ - БМ глянул на табло 6-2, ну подумал значит не на что там надеяться. Решил насладиться битвой ЛЧ - и не зря. Матч космический вышел.
Но пропустил вот это... 😔
Жаль нету маховика времени, как у Гермионы из "Гарри Поттера". Тогда бы после шоу в Париже вернуться на два часа назад и сполна посмаковать ещё и вылет Сабы...😋
Ответить
+2
Хейлі знатно взула підстилку х@йловського таракана...
Ответить
+1
Свитолина
Сабаленка
пошла собирать скальпы
Ответить
0
Картинка тупая. У Хейли всего 60 кг, а у Бульбашенко - 80.
Ответить
0
Дуже жалкую, що не зміг подивитися цей матч, Будуишукати в інтернеті. Хоч одна подія за день, яка пренесла хоч якийсь позитив, не рахуючи гру ПСЖ -Баварія...
Ответить
0
учитесь правильно склонять фамилии
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Перемагати постійно і без зупину в усіх матчах і турнірах неможливо, іноді трапляється і таке. Ніхто не залізний, ніхто не Бог, а іноді просто не твій день. Загалом гра і статистика Аріни вражає, справжній лідер жіночого тенісу. А вкраїнці прям показово не нарадуються святкують, насправді лише показуючи цим свою меншовартість. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем