Лига конференций28 апреля 2026, 22:47 | Обновлено 28 апреля 2026, 22:55
147
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Краков и настраивается на полуфинал Лиги конференций
Горняки сыграют против английского клуба Кристал Пэлас
147
0
Донецкий Шахтер прибыл в польский Краков на матч 1/2 финала Лиги конференций.
Вечером 30 апреля состоится первый полуфинальный поединок между Шахтером и английским Кристал Пэлас.
Игра пройдет на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове.
Ранее подопечные Арды Турана одолели польский Лех Познань (3:1, 1:2) и нидерландский АЗ Алкмаар (3:0, 2:2).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
