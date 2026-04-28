ФОТО. Шахтер прибыл в Краков и настраивается на полуфинал Лиги конференций

Донецкий Шахтер прибыл в польский Краков на матч 1/2 финала Лиги конференций.

Вечером 30 апреля состоится первый полуфинальный поединок между Шахтером и английским Кристал Пэлас.

Игра пройдет на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове.

Ранее подопечные Арды Турана одолели польский Лех Познань (3:1, 1:2) и нидерландский АЗ Алкмаар (3:0, 2:2).

