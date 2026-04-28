Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперники по несчастью. Определены два следующих соперника сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
УАФ

Журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил о возможных товарищеских матчах сборной Украины по футболу в июне.

По его информации, команда планирует провести два контрольных матча во время ближайшего сбора. Окончательные договоренности еще могут быть не завершены, однако на данный момент рассматривается вариант именно с двумя матчами, а не одним.

Соперниками украинцев называют сборную Дании и сборную Польши. При этом порядок проведения игр пока неизвестен.

Отметим, что Дания и Польша, как и сборная Украины, потерпели неудачу в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу сборная Польши по футболу товарищеские матчи
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем