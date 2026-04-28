Соперники по несчастью. Определены два следующих соперника сборной Украины

Журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил о возможных товарищеских матчах сборной Украины по футболу в июне.

По его информации, команда планирует провести два контрольных матча во время ближайшего сбора. Окончательные договоренности еще могут быть не завершены, однако на данный момент рассматривается вариант именно с двумя матчами, а не одним.

Соперниками украинцев называют сборную Дании и сборную Польши. При этом порядок проведения игр пока неизвестен.

Отметим, что Дания и Польша, как и сборная Украины, потерпели неудачу в плей-офф отбора на ЧМ-2026.