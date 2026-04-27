Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Журналист Игорь Цыганык заявил, что УАФ не сможет пригласить дорогого иностранного тренера после ухода Сергея Реброва из-за финансовых проблем.

По его словам, после того, как сборная не вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года, в бюджете ассоциации образовались значительные пробелы, поэтому вариант с приглашением высококлассного и дорогого специалиста пока не рассматривается.

В частности, кандидатура Игоря Йовичевича, которую предлагал Ребров, не была поддержана из-за высокой стоимости тренера, и в итоге в УАФ отказались от этой идеи.