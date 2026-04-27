  Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

УАФ. Игор Йовичевич

Журналист Игорь Цыганык заявил, что УАФ не сможет пригласить дорогого иностранного тренера после ухода Сергея Реброва из-за финансовых проблем.

По его словам, после того, как сборная не вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года, в бюджете ассоциации образовались значительные пробелы, поэтому вариант с приглашением высококлассного и дорогого специалиста пока не рассматривается.

В частности, кандидатура Игоря Йовичевича, которую предлагал Ребров, не была поддержана из-за высокой стоимости тренера, и в итоге в УАФ отказались от этой идеи.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Тобто Йова запросив ще більше за Реброва? )
