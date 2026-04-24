  4. Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
24 апреля 2026, 21:22
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны

«Олимпиакос» рассматривает кандидатуру тренера

Сергей Ребров может продолжить свою тренерскую карьеру на клубном уровне.

Как отмечает источник, Ребров нравится определенной группе людей в руководстве 48-кратного чемпиона Греции «Олимпиакоса». Украинского тренера могут назначить, если нынешний наставник Хосе Луис Мендилибар не приведет команду к чемпионству.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года — у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
Хацкевич оценил шансы Шовковского возглавить сборную Украины
Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»
Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва
Олимпиакос Пирей назначение тренера чемпионат Греции по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Sportdog
Колос – Полтава – 2:0. Дожали во втором тайме. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24 апреля 2026, 19:07 0
Колос – Полтава – 2:0. Дожали во втором тайме. Видео голов и обзор матча
Колос – Полтава – 2:0. Дожали во втором тайме. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура УПЛ

Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Футбол | 24 апреля 2026, 12:45 16
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны

В настоящее время в сборную рассматриваются Мальдера и тандем Маркевича с Лужным

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 03:05
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
А я знаю, з відповідних джерел, що Ребров веде таємні переговори з Реалом, і все упирається тільки суму контракту - Ребров хоче 25 мільонів на рік, плюс бонуси за перемоги, а Реал не може дати більше ніж 20... Переговори зашли в глухий кут...
Олімпіакос нова жертва графа Ребракули.
Це буде на руку Шахтарю. Бо Олімпіакос - головний конкурент Шахтаря в цьому році  на пряме попадання до осінньої групи з 36 команд в Лізі Чемпіонів. Якщо все ж таки в ЛК Шахтар не добере особистих баллів у європейському рейтингу, щоб обігнати Олімпіакос, то треба, щоб Олімпіакос в цьому році не став чемпіоном Греції. А там нехай влітку і Реброва потім забирають. Куди подалі від України такого. Ще є Рейнджерс, но той в цьому році навряд чи стане чемпіоном Шотландії. Та ні. Подивився - Рейнджерс всього на 1 очко відстає від Хартса. Но від нього Шахтар зовсім рядом по особистому рейтингу.
Учора ж на цьому ж сайті писали,що Ребров може очолити Панатінаїкос...
Почалось... Але напевно це треба було ще після новини про Панатінаікос писати
Только в Андорру или Сан-Марино!
Популярные новости
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 220
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 54
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
