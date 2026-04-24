Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
«Олимпиакос» рассматривает кандидатуру тренера
Сергей Ребров может продолжить свою тренерскую карьеру на клубном уровне.
Как отмечает источник, Ребров нравится определенной группе людей в руководстве 48-кратного чемпиона Греции «Олимпиакоса». Украинского тренера могут назначить, если нынешний наставник Хосе Луис Мендилибар не приведет команду к чемпионству.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года — у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
В настоящее время в сборную рассматриваются Мальдера и тандем Маркевича с Лужным