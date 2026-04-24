Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны

Сергей Ребров может продолжить свою тренерскую карьеру на клубном уровне.

Как отмечает источник, Ребров нравится определенной группе людей в руководстве 48-кратного чемпиона Греции «Олимпиакоса». Украинского тренера могут назначить, если нынешний наставник Хосе Луис Мендилибар не приведет команду к чемпионству.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года — у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».