  ОФИЦИАЛЬНО. Джон Стоунз покинет Манчестер Сити
28 апреля 2026, 15:42 | Обновлено 28 апреля 2026, 15:44
Защитник провел в клубе ровно 10 сезонов

ФК Манчестер Сити. Джон Стоунз

«Манчестер Сити» официально объявил об уходе английского центрального защитника Джона Стоунза.

31-летний футболист не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце текущего сезона.

Джон Стоунз провёл в «Манчестер Сити» 10 полных сезонов после перехода из «Эвертона» в августе 2016 года за 55,6 миллиона евро. Вместе с «горожанами» он 6 раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провел 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии.

Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
