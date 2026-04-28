Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
WTA
28 апреля 2026, 16:01 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:08
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой и покинула тысячник

28 апреля 2026, 16:01 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:08
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (WTA 25) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфианле финалистка US Open 2021 в двух сетах уступила «нейтральной» восьмой ракетке мира Мирре Андреевой.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Лейла Фернандес (Канада) [24] – Мирра Андреева [9] – 6:7 (1:7), 3:6

В первой партии Лейла побеждала со счетом 4:1 с одним брейком, а также имела три сетбола на приеме в 12-м гейме, но не сумела реализовать преимущество.

Лейла провела третье очное протиивостояние против Мирры и потерпела второе поражение.

В Мадриде Фернандес успела обыграть Юлию Грабер, Иву Йович и Энн Ли. Для Лейлы это был дебютный четвертьфинал тысячника на грунте.

Андреева стала первой полуфиналисткой Мадрида. Далее она сыграет либо с Ариной Соболенко, либо с Хейли Баптист.

Фото с матча (Лейла Фернандес)

По теме:
Лейла Фернандес – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
ВИДЕО. Шанс для Костюк. Как Рыбакина сенсационно вылетела из Мадрида
Лейла Фернандес Мирра Андреева WTA Мадрид
Даниил Агарков
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Футбол | 28 апреля 2026, 13:39 17
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»

«Шахтер» может недополучить бонусы, прописанные в контракте Мудрика с «Челси»

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28 апреля 2026, 09:52 32
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
Теннис | 28.04.2026, 15:31
Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
Музетти проиграл чеху. Определена первая четвертьфинальная пара в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 21:50
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27.04.2026, 21:29
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Рибакіна візьме титул мадрид—2027!
Ответить
0
Ну тут Сабакаленка її виб'є, хоча вже не знаєш, хто краще в фіналі для Марти...ой обмовився по Фрейду)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
27.04.2026, 17:59 6
Бокс
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 11
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 6
Футбол
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем