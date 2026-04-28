Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (WTA 25) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфианле финалистка US Open 2021 в двух сетах уступила «нейтральной» восьмой ракетке мира Мирре Андреевой.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Лейла Фернандес (Канада) [24] – Мирра Андреева [9] – 6:7 (1:7), 3:6

В первой партии Лейла побеждала со счетом 4:1 с одним брейком, а также имела три сетбола на приеме в 12-м гейме, но не сумела реализовать преимущество.

Лейла провела третье очное протиивостояние против Мирры и потерпела второе поражение.

В Мадриде Фернандес успела обыграть Юлию Грабер, Иву Йович и Энн Ли. Для Лейлы это был дебютный четвертьфинал тысячника на грунте.

Андреева стала первой полуфиналисткой Мадрида. Далее она сыграет либо с Ариной Соболенко, либо с Хейли Баптист.

Фото с матча (Лейла Фернандес)

Getty Images/Global Images Ukraine

