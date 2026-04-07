Травма Ваната, Малиновский сыграл против Юве, Калинина стала лаки-лузером
Главные новости за 6 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 апреля.
1A. Травма Ваната. Жирона с Цыганковым нанесла поражение 3-й команде Ла Лиги
Подопечные Мичела одолели Вильярреала со счетом 1:0 в 30-м туре
1B. ФОТО. Ванат получил травму и досрочно завершил матч Жирона – Вильярреал
Украинец был заменен на Абеля Руиса на 12-й минуте поединка 30-го тура Ла Лиги
2. 66 минут Малиновского. Ювентус одолел Дженоа и оторвался от Ромы в Серии A
Старая синьора переиграла грифонов со счетом 2:0 в матче 31-го тура
3. Судаков – по воробьям, Трубину забили. Бенфика потеряла очки с аутсайдером
Орлы не сумели переиграть Каза Пию 1:1 в 28-м туре чемпионата Португалии
4. Рокировка в Серии A. Наполи переиграл Милан и обошел россонери в таблице
Неаполитанцы одержали победу 1:0 в матче 31-го тура благодаря голу Политано
5. Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Команды поменялись местами в зоне переходных матчей
6. Стало известно, в каком состоянии в больнице находится Луческу
Румынский специалист остается в стабильно тяжелом состоянии
7A. Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце
В поединке отбора Ангелина в двух сетах проиграла Александре Саснович
7B. Калинина попала в основу WTA 500 в Линце как лаки-лузер. Известна соперница
Ангелина Калинина заменит Сару Бейлек в основной сетке в Австрии
8. Сергей Богачук проведет бой в Zuffa против сына мировой легенды
Соперником украинца в ночь на 11 мая станет американец Шейн Мосли-младший
9. Трамп уничтожен. Чжао за сезон собрал весь комплект трофеев Players Series
Китаец взял титул Tour Championship, убедительно выиграв финал в Манчестере
10. Камбек Полтавы, поражение Динамо, разгромы от Шахтера и ЛНЗ
Самые интересные события 22-го тура УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Бенфики подверг критике подопечных после ничьей с Каза Пией
Вратарь львовских «Карпат» дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua