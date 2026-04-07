Травма Ваната, Малиновский сыграл против Юве, Калинина стала лаки-лузером

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 апреля.

1A. Травма Ваната. Жирона с Цыганковым нанесла поражение 3-й команде Ла Лиги

Подопечные Мичела одолели Вильярреала со счетом 1:0 в 30-м туре

1B. ФОТО. Ванат получил травму и досрочно завершил матч Жирона – Вильярреал

Украинец был заменен на Абеля Руиса на 12-й минуте поединка 30-го тура Ла Лиги

2. 66 минут Малиновского. Ювентус одолел Дженоа и оторвался от Ромы в Серии A

Старая синьора переиграла грифонов со счетом 2:0 в матче 31-го тура

3. Судаков – по воробьям, Трубину забили. Бенфика потеряла очки с аутсайдером

Орлы не сумели переиграть Каза Пию 1:1 в 28-м туре чемпионата Португалии

4. Рокировка в Серии A. Наполи переиграл Милан и обошел россонери в таблице

Неаполитанцы одержали победу 1:0 в матче 31-го тура благодаря голу Политано

5. Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки

Команды поменялись местами в зоне переходных матчей

6. Стало известно, в каком состоянии в больнице находится Луческу

Румынский специалист остается в стабильно тяжелом состоянии

7A. Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце

В поединке отбора Ангелина в двух сетах проиграла Александре Саснович



7B. Калинина попала в основу WTA 500 в Линце как лаки-лузер. Известна соперница

Ангелина Калинина заменит Сару Бейлек в основной сетке в Австрии

8. Сергей Богачук проведет бой в Zuffa против сына мировой легенды

Соперником украинца в ночь на 11 мая станет американец Шейн Мосли-младший

9. Трамп уничтожен. Чжао за сезон собрал весь комплект трофеев Players Series

Китаец взял титул Tour Championship, убедительно выиграв финал в Манчестере

10. Камбек Полтавы, поражение Динамо, разгромы от Шахтера и ЛНЗ

Самые интересные события 22-го тура УПЛ