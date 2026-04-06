  4. Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
06.04.2026 18:00 – FT 1 : 0
Кудровка
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 19:57 | Обновлено 06 апреля 2026, 20:24
2218
2

Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки

Команды поменялись местами в зоне переходных матчей

06 апреля 2026, 19:57 | Обновлено 06 апреля 2026, 20:24
2218
2 Comments
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
УПЛ

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк после поражения от «Кривбасса» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Демченко и Лучкевича на поле вышли Себерио и Кирюханцев. Василий Баранов после поражения от «Полесья» сделал существенные кадровые ротации. Вместо дисквалифицированного Думанюка, Нагнойного, Козака, Векляка, Беляева и Таипи вступили в игру Сторчоус, Свитюха, Сердюк, Глущенко, Овусу и Макоссо.

Хозяева активнее начали игру и в дебюте матча мог отличиться Сидун, но он пробил в руки вратаря. Не хватило точности и дальнему удару Сифуэнтеса. Игровых столкновений было немало и арбитру часто приходилось останавливать игру. Гости тоже быстро переходили от обороны к атаке, но опасных моментов не возникало.

В середине тайма опытный Морозко опасно исполнил штрафной, пробив впритирку с дальней штангой ворот «Эпицентра». Хозяева поля больше владели мячом, но пройти оборонительные редуты «Кудровки» было непросто. Заключительные минуты первого тайма прошли уже в атаках гостей, но поменять счет на табло им тоже не удалось.

В начале второго тайма хозяева поля пытались завершить атаки дальними ударами Мороза и Себерио, которым не хватало точности. А потом Рохас на правом фланге обыграл нескольких защитников и точно пробил в дальний угол ворот. Рохас забил свой первый гол в УПЛ (в 6-й игре) и на радостях снял футболку. Получил за это вторую желтую карточку в игре и оставил свою команду в меньшинстве.

Имея численное преимущество, гости после нескольких замен активизировались и пытались сравнять счет. Игроки «Эпицентра» всей командой отходили на свою половину поля и удачно разрушали атаки соперников. При этом проводили контратаки, одну из которых неточным ударом завершил Сидун.

Отличный шанс отличиться на исходе игры потерял Гусев, пробив с линии штрафной над перекладиной ворот. Вскоре мог забить гол и Миронюк, но его удар с близкого расстояния парировал Яшков.

В итоге «Эпицентр» одержал третью подряд домашнюю победу и покинул зону переходных игр, отправив туда именно «Кудровку». При этом завершилась беспроигрышная гостевая серия «Кудровки», которая продолжалась в УПЛ 3 игры: победа и две ничьи.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Эпицентр» – «Кудровка» - 1:0

Гол: К. У. Рохас, 56

Предупреждение: К. У. Рохас, 21, Кирюханцев, 77

Удаление: К. У. Рохас, 57 (второе предупреждение)

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев (Григоращук, 90+1) – Запорожец, Миронюк (Липовуз, 90+3), Себерио – Сифуэнтес, Сидун (Супряга, 85), К. У. Рохас.

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Коллахуазо, Сердюк, Гусев – Глущенко (Нагнойный, 58), Кая (Легостаев, 72), Сторчоус – Морозко (Пушкарев, 63), Овусу (Таипи, 63), Свитюха (Козак, 46).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в створ) – 13(3): 16(4)
Угловые – 5:8
Оффсайды – 2:0

ЭПИЦЕНТР - КУДРОВКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Эпицентр - Кудровка отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Это реванш за обидное поражение в первом круге.
Шо там наш перспективный шева № 2 супряга, которому 26 уже, ожил после расставания с бабой или ждем дальше?
