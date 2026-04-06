Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Эпицентр» – «Кудровка» - 0:0

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Запорожец, Миронюк, Себерио – Сифуэнтес, Сидун, К. У. Рохас.

Запасные: Федотов, Вавшко, Супряга, Ковалец, Липовуз, Григоращук, Беженар, С. Кристин, Оливейра, Маткевич, Е. Демченко, Голубь.

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Коллахуазо, Сердюк, Гусев – Глущенко, Кая, Сторчоус – Морозко, Овусу, Свитюха.

Запасные: Караващенко, Кулик, Векляк, Потомков, Рогозинский, Адеое, Нагнойный, Казак, Пушкарев, Таипи, Легостаев.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

В понедельник, 6 апреля, в 18:00 «Эпицентр» примет «Кудровку» в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Обе команды зависли в опасной зоне рядом со стыками, и цена ошибки здесь максимальная. Победа – это не просто три очка, это глоток воздуха и шанс оторваться от прямых конкурентов.

«Эпицентр» после зимы показывает зубы: да, были поражения от грандов, но разгром «Колоса» и уверенная победа над «Рухом» показали – команда живая и готова драться. «Кудровка» же берет своей стабильностью: минимум поражений, упорные ничьи и цепкость в каждом эпизоде.

Между ними – всего одно очко. Это классический матч за шесть баллов, где не будет осторожности и лишних расчетов. Будет борьба, нервы и максимум напряжения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Кудровка», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.08 для «Эпицентра» и 3.62 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.