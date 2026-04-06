  4. Эпицентр – Кудровка. Текстовая трансляция. LIVE
06 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 06 апреля 2026, 18:20
Битва за выживание

Коллаж Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Эпицентр» – «Кудровка» - 0:0

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Запорожец, Миронюк, Себерио – Сифуэнтес, Сидун, К. У. Рохас.

Запасные: Федотов, Вавшко, Супряга, Ковалец, Липовуз, Григоращук, Беженар, С. Кристин, Оливейра, Маткевич, Е. Демченко, Голубь.

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Коллахуазо, Сердюк, Гусев – Глущенко, Кая, Сторчоус – Морозко, Овусу, Свитюха.

Запасные: Караващенко, Кулик, Векляк, Потомков, Рогозинский, Адеое, Нагнойный, Казак, Пушкарев, Таипи, Легостаев.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

В понедельник, 6 апреля, в 18:00 «Эпицентр» примет «Кудровку» в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Обе команды зависли в опасной зоне рядом со стыками, и цена ошибки здесь максимальная. Победа – это не просто три очка, это глоток воздуха и шанс оторваться от прямых конкурентов.

«Эпицентр» после зимы показывает зубы: да, были поражения от грандов, но разгром «Колоса» и уверенная победа над «Рухом» показали – команда живая и готова драться. «Кудровка» же берет своей стабильностью: минимум поражений, упорные ничьи и цепкость в каждом эпизоде.

Между ними – всего одно очко. Это классический матч за шесть баллов, где не будет осторожности и лишних расчетов. Будет борьба, нервы и максимум напряжения.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Кудровка», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Эпицентр
По теме:
Руслан РОТАНЬ: Был единственный сюрприз от Вереса
Эпицентр – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Нагорняк и Баранов выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Кудровка
Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Эпицентр - Кудровка текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДОМЧАК об отмененном голе Пономаренко: «Я накрывал мяч»
Футбол | 06 апреля 2026, 13:18 32
ДОМЧАК об отмененном голе Пономаренко: «Я накрывал мяч»
ДОМЧАК об отмененном голе Пономаренко: «Я накрывал мяч»

Вратарь «Карпат» считает, что судья поступил правильно, отменив гол

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 4
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati

Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06.04.2026, 16:42
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Популярные новости
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 160
Футбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 34
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
