Украина. Премьер лига
05 апреля 2026, 22:13 |
87
0

Эпицентр – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Эпицентр» может опередить «Кудровку» в турнирной гонке

05 апреля 2026, 22:13 |
87
0
Эпицентр – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В понедельник, 6 апреля, «Эпицентр» на стадионе «Левый Берег» проведет домашний матч 22-го тура УПЛ против «Кудровки». Соперников из нижней части турнирной таблицы разделяет только одно очко.

Эпицентр

«Эпицентр» в прошлом туре в гостях потерпел поражение от «Кривбасса» со счетом 1:2 и прервал победную серию в чемпионате, длившуюся две игры. После игры главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк отметил: «Трудно воспринять этот результат. У нас были все условия, чтобы свести этот матч хотя бы к ничьей, но, к сожалению, произошло, как произошло. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам».

Заполняя паузу в чемпионате, в Киеве «Эпицентр» в товарищеской игре потерпел поражение от ЛНЗ со счетом 0:2. Безничейный сериал каменец-подольского клуба продолжается в УПЛ 7 игр: 3 победы и 4 поражения. В предыдущих двух домашних матчах «Эпицентр» очков не терял, сохраняя свои ворота «сухими». Владислав Супряга может забить 20-й гол в УПЛ, а вратарь Олег Билык может провести 25-й «сухой» матч в чемпионатах.

Восстановился после травмы форвард «Эпицентра» Андрей Борячук, который приступил к тренировкам в общей группе.

Кудровка

«Кудровка» в предыдущей игре потерпела домашнее поражение от «Полесья» со счетом 0:2 и находится на 11-м месте. После игры главный тренер «Кудровки» Василий Баранов заметил: «Мы играли с командой, которая находится в верхней части турнирной таблицы, претендует на еврокубки и пытается составить конкуренцию нашим грандам: «Динамо» и «Шахтеру». Мы пока что ментально к этому не готовы. Понимали их силу – и по составу, и по уровню игры. Единственное, что могли противопоставить – бойцовские качества и плотную игру в обороне».

Во время перерыва в чемпионате «Кудровка» сыграла два контрольных матча. Сначала команда с Черниговщины в Киеве победила «Зарю» – 4:2, а вскоре в гостях разгромила «Верес» – 4:1. Беспроигрышная гостевая серия «Кудровки» длится в УПЛ 3 игры: победа и две ничьи, а общая безголевая – 205 минут.

Не сможет выйти на поле дисквалифицированный Артур Думанюк. Клуб заключил контракт с 19-летним полузащитником из Нигерии – Виктором Адеое Адеинкою.

Статистика встреч

«Эпицентр» встречался с «Кудровкой» в УПЛ только один раз. Предыдущий матч состоялся 26 сентября прошлого года в Киеве, когда была зафиксирована домашняя волевая победа «Кудровки» со счетом 2:1. На гол Себерио хозяева поля ответили точным ударом Андрея Тотовицкого, а капитан гостей Владислав Мороз «срезал» мяч в свои ворота.

Фемида

Арбитром поединка назначен Александр Омельченко (Славянск), для которого это будет 54-й матч в УПЛ. «Эпицентр» при этом арбитре провел 2 домашних игры и дважды проигрывал. «Кудровка» при Омельченко провела один матч на своем поле и потерпела поражение.

Прогноз на противостояние

В предыдущих двух домашних матчах «Эпицентр» очков не терял. «Кудровка» в прошлых двух турах голов не забивала. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Эпицентр»: Билык, Мороз, Кош, Климец, Лучкевич, Запорожец, Миронюк, Себерио, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.

«Кудровка»: Яшков, Мачелюк, Коллахуазо, Векляк, Морозко, Гусев, Пушкарев, Беляєв, Нагнойный, Козак, Таипи.

