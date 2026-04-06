Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги

Жирона минимально переиграла Вильярреал в матче 30-го тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Монтиливи в Каталонии, завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Единственный гол был забит на 45+1-й минуте – мяч в свои ворота отправил защитник желтой субмарины Пау Наварро.

С первых минут в составе Жироны вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Ванат получил травму на 12-й минуте и был заменен на Абеля Руиса.

Цыганков отыграл всю встречу, без голевых действий. Виктор завершил матч с капитанской повязкой, которую получил от Ивана Мартина после замены испанца. Для Цыганкова этот поединок стал сотым в футболке Жироны.

Благодаря этой победе Жирона поднялась на 12-е место в таблице чемпионата Испании с 37 очками, обойдя Райо Вальекано и Валенсию (по 35 пунктов). Вильярреал с 58 баллами располагается на третьей позиции.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (76), Реал (69), Вильярреал (58), Атлетико (57), Бетис (45), Сельта (44), Реал Сосьедад (41).

Ла Лига 2025/26. 30-й тур, 6 апреля

Гол: Пау Наварро, 45+1 (автогол)

Жирона: Пауло Газзанига, Витор Рейс, Дейли Блинд (Алехандро Франсес, 74), Арнау Мартинес (Уго Ринкон, 85), Виктор Цыганков, Фран Бельтран, Аззедин Унаи (Жоэль Рока, 85), Аксель Вицель, Иван Мартин (Тома Лемар, 74), Алекс Морено, Владислав Ванат (Абель Руис, 12)

Вильярреал: Луис Жуниор, Ренату Вейга, Сантьяго Моуриньо (Алекс Фримен, 71), Пау Наварро, Альберто Молейро (Альфон Гонсалес, 70), Сантьяго Комесана, Папе Гуйе, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона, 81), Николя Пепе (Тейджон Бьюкенен, 71), Жорж Микаутадзе, Херард Морено

Предупреждения: Витор Рейс (53), Фран Бельтран (81) – Сантьяго Моуриньо (21), Альфонсо Педраса (77)

