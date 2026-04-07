Жирона – Вильярреал – 1:0. Травма Ваната и Цыганков. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги 2025/26
6 апреля прошел матч 30-го тура Ла Лиг 2025/26 между командами Жирона и Вильярреал.
Коллективы сыграли на стадионе Монтиливи в Каталонии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
В старте красно-белых вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Ванат был заменен на 12-й минуте из-за травмы, а Цыганков провел весь поединок (без голевых действий).
Ла Лига 2025/26. 30-й тур, 6 апреля
Жирона – Вильярреал – 1:0
Гол: Пау Наварро, 45+1 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Воронин – о войне в Украине
Тренер Арсенала провел пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов