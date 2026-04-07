6 апреля прошел матч 30-го тура Ла Лиг 2025/26 между командами Жирона и Вильярреал.

Коллективы сыграли на стадионе Монтиливи в Каталонии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В старте красно-белых вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Ванат был заменен на 12-й минуте из-за травмы, а Цыганков провел весь поединок (без голевых действий).

Ла Лига 2025/26. 30-й тур, 6 апреля

Жирона – Вильярреал – 1:0

Гол: Пау Наварро, 45+1 (автогол)

