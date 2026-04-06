6 апреля на Монтиливи пройдет матч 30-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда при Мичеле добилась сенсационного успеха, когда в 2024-м году стала третьей в Примере. Так что не удивительно, что этому наставнику простили все неудачи следующего сезона. А там был провал по всем параметрам: слабый дебют в Лиге чемпионов, ранний вылет в кубке, а в Примере всего на очко опередили вылетевший Леганес.

Не убрали специалиста и после пробуксовки на старте нынешней темпорады. А сейчас рассуждают о шансах испанца возглавить один из топ-клубов! Во многом перелом случился за счет голов и передач пары украинцев, Цыганкова и летнего новичка, Ваната. Правда, в крайнем туре уступили 0:1 Осасуне. Но все равно паузу на игры сборных провели на четырнадцатой позиции, и, главное, создав себе отрыв в комфортные шесть очков от зоны вылета.

Вильярреал

Клуб по ходу позапрошлого сезона вернул на пост главного тренера Марселино - на фоне затянувшегося спада. В итоге тогда не успели набрать достаточно очков, чтобы сохранить место в еврокуках. Зато весной 2025-го года удалось на пару с Атлетиком замкнуть топ-5 в итоговой таблице.

Такой результат обеспечил возвращение в Лигу чемпионов - но там было семь поражений при вырванной на последних секундах ничьей с Ювентусом дома. И в кубке очень рано команда вылетела. Но зато она удивляет всех успехами в Примере, где получается достойно конкурировать с Атлетиком. Более того, с учетом 3:1 в крайнем туре с Сосьедадом снова получилось опередить мадридский гранд (что как раз уступил в дерби Реалу) на одно очко - 58 против 57.

Статистика личных встреч

В десяти крайних очных поединках у Вильярреала восемь побед, в том числе в обоих последних, при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы достаточно ожидаемо верят в успех мотивированных гостей. Ставим на то, что они снова победят на выезде каталонцев, но при нулевой форе (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua: Победа Вильярреала за 1.60