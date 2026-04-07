  МИЧЕЛ: Травма может быть серьезной. Ванат может выбыть на несколько недель
07 апреля 2026, 03:13 |
23
0

МИЧЕЛ: Травма может быть серьезной. Ванат может выбыть на несколько недель

Наставник Жироны провел пресс-конференцию после победы над Вильяррелом (1:0)

07 апреля 2026, 03:13 |
23
0
МИЧЕЛ: Травма может быть серьезной. Ванат может выбыть на несколько недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер Жироны Мичел провел пресс-конференцию после победы над Вильяррелом (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги, в частности прокомментировав травму украинского форварда Владислава Ваната:

«Это был напряженный и упорный матч, мы остановили их контратаки. Мы помнили первый матч, в котором проиграли 0:5. Тогда мы были сломленной командой, а теперь мы изменили ситуацию. Мы – команда во всех смыслах этого слова. За этим стоит много упорной работы.

Оглядываясь назад, все кажется проще. Я напомнил игрокам, где мы были, и что в здоровой атмосфере в раздевалке можно переломить очень сложную ситуацию. Мы были разбитой командой, и я очень горжусь игроками. Есть люди, которые проделали огромную работу, лидерство позволило сплотить команду и хорошо поработать. Стуани, Порту, Давид Лопес, Хуан Карлос… они очень старались.

Мы хотим спасти команду и будем продолжать работать. Позже у нас будет время обсудить будущее с клубом.

Это был один из лучших матчей сезона. Нам противостояла отличная команда, и мы не пропустили ни одного удара в створ ворот. В прессинге провели великолепную игру, и с мячом, и без него действовали очень хорошо. Работа еще не закончена, но этот матч должен придать нам энергии, чтобы как можно скорее набрать 42 очка.

Травма Ваната может быть более серьезной, так как он почувствовал боль в ноге. Он может выбыть на несколько недель. Состояние Блинда ухудшилось во время игры. Он хорошо знает свои пределы, и его участие в матче на Бернабеу не исключено, хотя до игры осталось четыре дня.

Витсель провел свой лучший матч за нас, он всегда знал, когда нужно прыгнуть или сделать шаг назад. Но мы также показали отличную игру как команда».

Видеообзор матча Жирона – Вильярреал (1:0)

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Пау Наварро (Вильярреал).
По теме:
МОУРИНЬО: «В Бенфике есть игроки, которые не живут футболом, не дышат им»
Названы оценки Цыганкова и Ваната за выигранный матч Жироны у Вильярреала
Жирона – Вильярреал – 1:0. Травма Ваната и Цыганков. Видео гола и обзор
Вильярреал Жирона Жирона - Вильярреал пресс-конференция Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат
Даниил Агарков Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Бокс | 06 апреля 2026, 05:02 0
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора

Александр поздравил болельщиков с Вербным воскресеньем

Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06 апреля 2026, 07:51 9
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной

Президент УАФ не хочет инициировать расторжение контракта

Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 06.04.2026, 22:25
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06.04.2026, 09:12
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
В Карпатах заговорили о Пономаренко после скандального матча
Футбол | 07.04.2026, 01:32
В Карпатах заговорили о Пономаренко после скандального матча
В Карпатах заговорили о Пономаренко после скандального матча
Популярные новости
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 17
Футбол
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
05.04.2026, 08:42 2
Бокс
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 7
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 14
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 13
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
