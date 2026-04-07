МИЧЕЛ: Травма может быть серьезной. Ванат может выбыть на несколько недель

Главный тренер Жироны Мичел провел пресс-конференцию после победы над Вильяррелом (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги, в частности прокомментировав травму украинского форварда Владислава Ваната:

«Это был напряженный и упорный матч, мы остановили их контратаки. Мы помнили первый матч, в котором проиграли 0:5. Тогда мы были сломленной командой, а теперь мы изменили ситуацию. Мы – команда во всех смыслах этого слова. За этим стоит много упорной работы.

Оглядываясь назад, все кажется проще. Я напомнил игрокам, где мы были, и что в здоровой атмосфере в раздевалке можно переломить очень сложную ситуацию. Мы были разбитой командой, и я очень горжусь игроками. Есть люди, которые проделали огромную работу, лидерство позволило сплотить команду и хорошо поработать. Стуани, Порту, Давид Лопес, Хуан Карлос… они очень старались.

Мы хотим спасти команду и будем продолжать работать. Позже у нас будет время обсудить будущее с клубом.

Это был один из лучших матчей сезона. Нам противостояла отличная команда, и мы не пропустили ни одного удара в створ ворот. В прессинге провели великолепную игру, и с мячом, и без него действовали очень хорошо. Работа еще не закончена, но этот матч должен придать нам энергии, чтобы как можно скорее набрать 42 очка.

Травма Ваната может быть более серьезной, так как он почувствовал боль в ноге. Он может выбыть на несколько недель. Состояние Блинда ухудшилось во время игры. Он хорошо знает свои пределы, и его участие в матче на Бернабеу не исключено, хотя до игры осталось четыре дня.

Витсель провел свой лучший матч за нас, он всегда знал, когда нужно прыгнуть или сделать шаг назад. Но мы также показали отличную игру как команда».

