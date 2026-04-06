ФОТО. Ванат получил травму и досрочно завершил матч Жирона – Вильярреал
Украинец был заменен на Абеля Руиса уже на 12-й минуте поединка 30-го тура Ла Лиги
Украинский форвард каталонской Жироны Владислав Ванат получил травму в матче 30-го тура Ла Лиги 2025/26 против Вильярреала.
Украинец покинул поле уже на 12-й минуте встречи – наставник красно-белых заменил Ваната на Абеля Руиса.
Пока что непонятно, что именно случилось с Владиславом, но после борьбы с Пау Наварро он попросил замену у тренерского штаба Жироны – Ванат держался за заднюю поверхность левого бедра.
Встреча Жироны и Вильярреала проходит 6 апреля на стадионе Монтиливи. В старте красно-белых из украинцев также вышел Виктор Цыганков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поздравил болельщиков с Вербным воскресеньем
Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!