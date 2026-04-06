06 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 06 апреля 2026, 22:59
ВИДЕО. Жирона забила в матче с Вильярреалом, ни разу не попав в створ ворот

Каталонцы выиграли первый тайм у желтой субмарины благодаря автоголу Пау Наварро

06 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 06 апреля 2026, 22:59
432
0
ВИДЕО. Жирона забила в матче с Вильярреалом, ни разу не попав в створ ворот
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона выиграла первый тайм у Вильярреала в матче 30-го тура Ла Лиги 2025/26.

На 45+1-й минуте автогол оформил защитник желтой субмарины Пау Наварро – команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

Жирона забила гол Вильярреалу, хотя ни один удар не попал в створ ворот. Впрочем, и гости ни разу не смогли заставить Пауло Гассанигу совершить сейв.

На 12-й минуте встречи украинский форвард Жироны Владислав Ванат получил травму и был заменен на Абеля Руиса. Ванат травмировался после борьбы с вышеупомянутым Пау Наварро.

Еще один украинец в составе Жироны Виктор Цыганков провел весь первый тайм, без голевых действий.

Поединок Жирона – Вильярреал стартовал 6 апреля в 22:00 по Киеву на стадионе Монтиливи.

❗️ ВИДЕО. Жирона забила в матче с Вильярреалом, ни разу не попав в створ ворот

Getty Images/Global Images Ukraine

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
