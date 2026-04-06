  4. 66 минут Малиновского. Ювентус одолел Дженоа и оторвался от Ромы в Серии A
06.04.2026 19:00 – FT 2 : 0
06 апреля 2026, 20:55 | Обновлено 06 апреля 2026, 21:22
66 минут Малиновского. Ювентус одолел Дженоа и оторвался от Ромы в Серии A

Старая синьора переиграла грифонов со счетом 2:0 в матче 31-го тура

Ювентус одержал победу над Дженоа в матче 31-го тура Серии А сезона 2025/26.

Встреча прошла на арене Альянц Стэдиум в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу старой синьоры.

Голами за подопечных Лучано Спаллетти в первом тайме отличились Глейсон Бремер и Уэстон Маккенни.

В составе грифонов на 75-й минуте пенальти не реализовал Аарон Мартин.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен на Патрицио Мазини. Голевыми действийми украинец отличиться не сумел.

Ювентус не проигрывает в Серии А на протяжении пяти матчей. У туринцев 57 очков и пятая позиция – команда оторвалась от Ромы (54), которая днем ранее потерпела поражение от Интера (2:5).

Топ-7 Серии А: Интер (72), Милан (63), Наполи (62), Комо (58), Ювентус (57), Рома (54), Аталанта (53).

Дженоа с 33 пунктами располагается на 14-й строчке.

Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля

Ювентус – Дженоа – 2:0

Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17

Незабитый пенальти: Мартин, 75 (Дженоа)

Ювентус: Маттиа Перин (Микеле Ди Грегорио, 46), Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Эмиль Хольм, 83), Вестон МакКенни, Кефрен Тюрам-Юльен, Мануэль Локателли, Кенан Йылдыз (Жереми Бога, 90), Джонатан Дэвид (Аркадиуш Милик, 67), Шику Консейсау (Фабио Миретти, 83)

Дженоа: Джастин Бейлоу, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Аарон Мартин, Хоан Васкес, Руслан Малиновский (Патрицио Мазини, 66), Микаэль-Эгиль Эллертссон, Мортен Френдруп (Джефф Эхатор, 83), Витор Оливейра, Жуниор Мессиас (Томмазо Бальданци, 52), Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан, 66)

Предупреждения: Мануэль Локателли (15), Вестон МакКенни (26), Глейсон Бремер (72), Кефрен Тюрам-Юльен (78) – Мортен Френдруп (51)

Таблица Серии А

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 31 23 3 5 71 - 26 12.04.26 21:45 Комо - Интер Милан05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа 72
2 Милан 30 18 9 3 47 - 23 06.04.26 21:45 Наполи - Милан21.03.26 Милан 3:2 Торино15.03.26 Лацио 1:0 Милан08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан22.02.26 Милан 0:1 Парма 63
3 Наполи 30 19 5 6 46 - 30 06.04.26 21:45 Наполи - Милан20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи14.03.26 Наполи 2:1 Лечче06.03.26 Наполи 2:1 Торино28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи 62
4 Комо 31 16 10 5 53 - 22 12.04.26 21:45 Комо - Интер Милан06.04.26 Удинезе 0:0 Комо22.03.26 Комо 5:0 Пиза15.03.26 Комо 2:1 Рома07.03.26 Кальяри 1:2 Комо28.02.26 Комо 3:1 Лечче 58
5 Ювентус 31 16 9 6 54 - 29 11.04.26 21:45 Аталанта - Ювентус06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза01.03.26 Рома 3:3 Ювентус 57
6 Рома 31 17 3 11 42 - 28 10.04.26 21:45 Рома - Пиза05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Рома 1:0 Лечче15.03.26 Комо 2:1 Рома08.03.26 Дженоа 2:1 Рома01.03.26 Рома 3:3 Ювентус 54
7 Аталанта 31 14 11 6 44 - 27 11.04.26 21:45 Аталанта - Ювентус06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта 53
8 Болонья 31 13 6 12 40 - 37 12.04.26 19:00 Болонья - Лечче05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья22.03.26 Болонья 0:2 Лацио15.03.26 Сассуоло 0:1 Болонья08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона02.03.26 Пиза 0:1 Болонья 45
9 Лацио 31 11 11 9 32 - 29 13.04.26 21:45 Фиорентина - Лацио04.04.26 Лацио 1:1 Парма22.03.26 Болонья 0:2 Лацио15.03.26 Лацио 1:0 Милан09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Торино 2:0 Лацио 44
10 Сассуоло 31 12 6 13 38 - 41 12.04.26 13:30 Дженоа - Сассуоло04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло15.03.26 Сассуоло 0:1 Болонья09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта 42
11 Удинезе 31 11 7 13 35 - 42 11.04.26 19:00 Милан - Удинезе06.04.26 Удинезе 0:0 Комо20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина 40
12 Торино 31 10 6 15 35 - 53 11.04.26 16:00 Торино - Эллас Верона05.04.26 Пиза 0:1 Торино21.03.26 Милан 3:2 Торино13.03.26 Торино 4:1 Парма06.03.26 Наполи 2:1 Торино01.03.26 Торино 2:0 Лацио 36
13 Парма 31 8 11 12 22 - 39 12.04.26 16:00 Парма - Наполи04.04.26 Лацио 1:1 Парма21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе13.03.26 Торино 4:1 Парма08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри 35
14 Дженоа 31 8 9 14 36 - 44 12.04.26 13:30 Дженоа - Сассуоло06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Дженоа 2:1 Рома28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа 33
15 Фиорентина 31 7 11 13 36 - 44 13.04.26 21:45 Фиорентина - Лацио04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан16.03.26 Кремонезе 1:4 Фиорентина08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина 32
16 Кальяри 31 7 9 15 32 - 44 11.04.26 16:00 Кальяри - Кремонезе04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи15.03.26 Пиза 3:1 Кальяри07.03.26 Кальяри 1:2 Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри 30
17 Кремонезе 31 6 9 16 26 - 46 11.04.26 16:00 Кальяри - Кремонезе05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе16.03.26 Кремонезе 1:4 Фиорентина08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан 27
18 Лечче 31 7 6 18 21 - 43 12.04.26 19:00 Болонья - Лечче06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта22.03.26 Рома 1:0 Лечче14.03.26 Наполи 2:1 Лечче08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе28.02.26 Комо 3:1 Лечче 27
19 Эллас Верона 31 3 9 19 22 - 53 11.04.26 16:00 Торино - Эллас Верона04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи 18
20 Пиза 31 2 12 17 23 - 55 10.04.26 21:45 Рома - Пиза05.04.26 Пиза 0:1 Торино22.03.26 Комо 5:0 Пиза15.03.26 Пиза 3:1 Кальяри07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза02.03.26 Пиза 0:1 Болонья 18
Даниил Агарков
Комментарии 0
