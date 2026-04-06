66 минут Малиновского. Ювентус одолел Дженоа и оторвался от Ромы в Серии A

Ювентус одержал победу над Дженоа в матче 31-го тура Серии А сезона 2025/26.

Встреча прошла на арене Альянц Стэдиум в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу старой синьоры.

Голами за подопечных Лучано Спаллетти в первом тайме отличились Глейсон Бремер и Уэстон Маккенни.

В составе грифонов на 75-й минуте пенальти не реализовал Аарон Мартин.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен на Патрицио Мазини. Голевыми действийми украинец отличиться не сумел.

Ювентус не проигрывает в Серии А на протяжении пяти матчей. У туринцев 57 очков и пятая позиция – команда оторвалась от Ромы (54), которая днем ранее потерпела поражение от Интера (2:5).

Топ-7 Серии А: Интер (72), Милан (63), Наполи (62), Комо (58), Ювентус (57), Рома (54), Аталанта (53).

Дженоа с 33 пунктами располагается на 14-й строчке.

Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля

Ювентус – Дженоа – 2:0

Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17

Незабитый пенальти: Мартин, 75 (Дженоа)

Ювентус: Маттиа Перин (Микеле Ди Грегорио, 46), Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Эмиль Хольм, 83), Вестон МакКенни, Кефрен Тюрам-Юльен, Мануэль Локателли, Кенан Йылдыз (Жереми Бога, 90), Джонатан Дэвид (Аркадиуш Милик, 67), Шику Консейсау (Фабио Миретти, 83)

Дженоа: Джастин Бейлоу, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Аарон Мартин, Хоан Васкес, Руслан Малиновский (Патрицио Мазини, 66), Микаэль-Эгиль Эллертссон, Мортен Френдруп (Джефф Эхатор, 83), Витор Оливейра, Жуниор Мессиас (Томмазо Бальданци, 52), Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан, 66)

Предупреждения: Мануэль Локателли (15), Вестон МакКенни (26), Глейсон Бремер (72), Кефрен Тюрам-Юльен (78) – Мортен Френдруп (51)

Фотогалерея матча

