Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
06.04.2026 19:00 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 апреля 2026, 18:01 |
692
0

Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок начнется 6 апреля в 19:00 по Киеву

6 апреля на Альянц Стэдиум пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором Ювентус встретится с Дженоа. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в прошлом сезоне делала ставку на Тиаго Мотту, но он разочаровал настолько, что не проработал и года. Сменивший его Тудор год назад справился - опередив год назад на очко Аталанту, все-таки хорват закончил на четвертой позиции, за счет чего его подопечные снова сыграли в Лиге чемпионов.

Там итальянцы уступили в первом же раунде плей-офф, Галатасараю, причем с крупным поражением в Стамбуле. Но это было уже при Спаллетти - Игора убрали еще осенью на фоне затянувшихся неудач. Впрочем, и при Лучано были неудачи, помимо упомянутой неудачи с турками, был кубковый разгром от Аталанты. Да и в Серии А было недавно четыре матча без побед в феврале - начале марта, да и в крайнем туре, после пары побед, была только ничья с не особенно мотивированным Сассуоло.

Дженоа

Клуб из Генуи, при своей славной истории, не так давно сваливался в Серию В. Оттуда его вывел Джилардино, причем с первой же попытки, после чего удержал потом в элитном дивизионе. Но Альберто убрали в 2024/2025, когда накопились новые проблемы.

С его преемником, Виейра, поступили так же, поняв, что Патрик осенью не может вывести футболистов из затянувшегося спада. И снова помогло: под руководством Де Росси Малиновский и компания начали побеждать, и довольно часто, и де-факто в марте решили вопросы о выживании. Возможно, потому после пары побед (причем не только с Вероной, но и с родной для Даниэле Ромой), в крайнем туре на своем поле уступили 0:2 такому же немотивированному середняку, Удинезе.

Статистика личных встреч

В двенадцати последних поединках генуэзцы выигрывали только раз. Более того, вот уже трижды кряду туринский гранд побеждал, при этом ни разу не пропустив.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут хозяева арены просто обязаны победить, причем уверенно. Ставим на то, что хозяева выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua: Фора Ювентуса (-1) за 1.60

Ювентус Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем