Ювентус – Дженоа – 2:0. Полтора тайма Малиновского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Серии А 2025/26
6 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Дженоа.
Туринцы переиграли грифонов со счетом 2:0 на своей арене Альянц Стэдиум.
Голами в составе старой синьоры забили Глейсон Бремер и Уэстон Маккенни.
66 минут со старта за Дженоа отыграл украинский хавбек Руслан Малиновский, который не сумел отличиться результативными действиями.
Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля
Ювентус – Дженоа – 2:0
Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17
Незабитый пенальти: Мартин, 75 (Дженоа)
