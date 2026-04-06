6 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Дженоа.

Туринцы переиграли грифонов со счетом 2:0 на своей арене Альянц Стэдиум.

Голами в составе старой синьоры забили Глейсон Бремер и Уэстон Маккенни.

66 минут со старта за Дженоа отыграл украинский хавбек Руслан Малиновский, который не сумел отличиться результативными действиями.

Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля

Ювентус – Дженоа – 2:0

Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17

Незабитый пенальти: Мартин, 75 (Дженоа)

