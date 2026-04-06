  4. Ювентус – Дженоа – 2:0. Полтора тайма Малиновского. Видео голов и обзор
06.04.2026 19:00 – FT 2 : 0
06 апреля 2026, 22:39
Ювентус – Дженоа – 2:0. Полтора тайма Малиновского. Видео голов и обзор

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

6 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Дженоа.

Туринцы переиграли грифонов со счетом 2:0 на своей арене Альянц Стэдиум.

Голами в составе старой синьоры забили Глейсон Бремер и Уэстон Маккенни.

66 минут со старта за Дженоа отыграл украинский хавбек Руслан Малиновский, который не сумел отличиться результативными действиями.

Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля

Ювентус – Дженоа – 2:0

Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17

Незабитый пенальти: Мартин, 75 (Дженоа)

Видеообзор матча

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Шику Консейсау.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус), асcист Ллойд Келли.
По теме:
ВИДЕО. Жирона забила в матче с Вильярреалом, ни разу не попав в створ ворот
Стала известна оценка Малиновского за матч Ювентус – Дженоа
Спаллетти вошел в элитный клуб тренеров Серии А
Глейсон Бремер Ювентус Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу пенальти Руслан Малиновский Уэстон Маккенни Ювентус - Дженоа видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 06 апреля 2026, 16:10 18
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!

Sport.ua, UA-Football и betking открывают новый конкурсный месяц с топ-призами!

Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06 апреля 2026, 05:32 4
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом

Воронин рассказал о Реброве

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06.04.2026, 09:30
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Ковалец опасается, что Пономаренко повторит судьбу Шапаренко и Бражко
Футбол | 06.04.2026, 19:57
Ковалец опасается, что Пономаренко повторит судьбу Шапаренко и Бражко
Ковалец опасается, что Пономаренко повторит судьбу Шапаренко и Бражко
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Бокс | 06.04.2026, 05:02
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Популярные новости
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 360
Футбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 46
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 30
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 3
Бокс
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 14
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 12
Футбол
