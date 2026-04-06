Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна оценка Малиновского за матч Ювентус – Дженоа
06 апреля 2026, 21:51 |
6 апреля грифоны уступили туринцам 0:2 в 31-м туре Серии А, Руслан провел 66 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский получил оценку за матч 31-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Дженоа (2:0).

Малиновский вышел в старте грифонов и провел на поле 66 минут, без голевых действий. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 балла.

Руслан нанес один удар по воротам соперников, выполнил 25 точных передач из 28 (89%) и совершил один отбор.

Лучшим игроком поединка был признан автор первого забитого мяча – Глейсона Бремера (8.0). Уэстон Маккенни, который забил второй гол для старой синьоры, получил 7.4.

Оценки WhoScored за матч Ювентус – Дженоа (2:0)

Глейсон Бремер Уэстон Маккенни Руслан Малиновский WhoScored оценки Ювентус Дженоа Ювентус - Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
