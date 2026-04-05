Дубль Лаутаро, голасо Чалханоглу. Интер разгромил Рому, отгрузив пять мячей

Интер уверенно переиграл Рому в голевом матче 31-го тура Серии А сезона 2025/26.

Нерадзурри одержали убедительную победу со счетом 5:2 на домашней арене Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Дубль в составе миланской команды оформил Лаутаро Мартинес. Гол + ассист сделал Маркус Тюрам. Еще по одному мячу забили Хакан Чалханоглу и Николо Барелла. В составе римлян отличились Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини.

Гол Чалханоглу получился особенно красивым – представитель Турции поразил ворота соперников дальним ударом примерно с 30 метров.

Интер выиграл первый матч чемпионата Италии с 28 февраля – подопечные Кристиана Киву не могли победить на протяжении трех туров.

В таблице национальго первенства Интер с 72 очками располагается на первом месте. У ближайшего преследователя – Милана – 63 балла и одна игра в запасе. 6 апреля Милан сыграет в 31-м туре с Наполи.

Рома с 54 пунктами идет на шестой строчке. В первую шестерку также входят Наполи (62), Комо (57) и Ювентус (54).

Серия А 2025/26. 31-й тур, 5 апреля

Интер – Рома – 5:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 – Манчини, 40, Пеллегрини, 70

Интер: Янн Соммер, Дензел Дюмфрис, Франческо Ачерби, Федерико Димарко, Алессандро Бастони (Маттео Дармиан, 58), Мануэль Аканджи, Хакан Чалханоглу (Петар Сучич, 67), Петр Зелински (Генрих Мхитарян, 76), Николо Барелла, Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито, 67), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 58)

Рома: Миле Свилар, Девин Ренс (Константинос Цимикас, 58), Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди, 46), Зеки Челик, Марио Эрмосо (Ян Зюлковски, 81), Эван Н'Дика, Никколо Пизилли, Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Дониелл Мален, Матиас Суле (Стефан Эль-Шаарави, 64)

Предупреждения: Никколо Пизилли (60)

