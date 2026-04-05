  Дубль Лаутаро, голасо Чалханоглу. Интер разгромил Рому, отгрузив пять мячей
05 апреля 2026, 23:40 | Обновлено 06 апреля 2026, 01:28
213
3

Дубль Лаутаро, голасо Чалханоглу. Интер разгромил Рому, отгрузив пять мячей

Нерадзурри переиграли волков со счетом 5:2 в центральном матче 31-го тура Серии A

05 апреля 2026, 23:40 | Обновлено 06 апреля 2026, 01:28
213
3 Comments
Дубль Лаутаро, голасо Чалханоглу. Интер разгромил Рому, отгрузив пять мячей
Интер уверенно переиграл Рому в голевом матче 31-го тура Серии А сезона 2025/26.

Нерадзурри одержали убедительную победу со счетом 5:2 на домашней арене Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Дубль в составе миланской команды оформил Лаутаро Мартинес. Гол + ассист сделал Маркус Тюрам. Еще по одному мячу забили Хакан Чалханоглу и Николо Барелла. В составе римлян отличились Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини.

Гол Чалханоглу получился особенно красивым – представитель Турции поразил ворота соперников дальним ударом примерно с 30 метров.

Интер выиграл первый матч чемпионата Италии с 28 февраля – подопечные Кристиана Киву не могли победить на протяжении трех туров.

В таблице национальго первенства Интер с 72 очками располагается на первом месте. У ближайшего преследователя – Милана – 63 балла и одна игра в запасе. 6 апреля Милан сыграет в 31-м туре с Наполи.

Рома с 54 пунктами идет на шестой строчке. В первую шестерку также входят Наполи (62), Комо (57) и Ювентус (54).

Серия А 2025/26. 31-й тур, 5 апреля

Интер – Рома – 5:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 – Манчини, 40, Пеллегрини, 70

Интер: Янн Соммер, Дензел Дюмфрис, Франческо Ачерби, Федерико Димарко, Алессандро Бастони (Маттео Дармиан, 58), Мануэль Аканджи, Хакан Чалханоглу (Петар Сучич, 67), Петр Зелински (Генрих Мхитарян, 76), Николо Барелла, Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито, 67), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 58)

Рома: Миле Свилар, Девин Ренс (Константинос Цимикас, 58), Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди, 46), Зеки Челик, Марио Эрмосо (Ян Зюлковски, 81), Эван Н'Дика, Никколо Пизилли, Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Дониелл Мален, Матиас Суле (Стефан Эль-Шаарави, 64)

Предупреждения: Никколо Пизилли (60)

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Хакан Чалханоглу.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан), асcист Петр Зелински.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома), асcист Девин Ренс.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
По теме:
Интер – Рома – 5:2. Шедевр Чалханоглу, разгром в Милане. Видео голов, обзор
Лаутаро Мартинес достиг крутой отметки в клубном футболе
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей фигурой
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Футбол | 05 апреля 2026, 09:34 129
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр

Киевляне уступили «львам» 0:1

Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения
Футбол | 06 апреля 2026, 03:32 0
Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения
Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения

Тренер считает, что игроки сборной Украины не заслуживают такого отношения

Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Бокс | 05.04.2026, 09:22
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Футбол | 05.04.2026, 22:42
Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Футбол | 05.04.2026, 09:02
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Вернуть Де Росси нет смелости, гробить команду всегда пожалуйста. 
Появилось ощущение, что Гасперини в следующем сезоне возможно тренировать Рому не будет. Надо было видеть красноречивые лица руководства Ромы даже при счете 1:1, не того они явно ожидали и походу там щас идет внутривидовая борьба за приверженность американских хозяев. Последний раз Рома больше 3 пропускала еще при таком замечательном тренере как Юрич.
Популярные новости
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 6
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
