ВИДЕО. Шедевр Чалханоглу в раздевалку. Как Интер выиграл первый тайм у Ромы
Нерадзурри переигрывают волков 2:1 по итогам 45 минут поединка 31-го тура Серии А
Интер выиграл первый тайм матча 31-го тура Серии А 2025/26 у Ромы со счетом 2:1.
Первым на 2-й минуте отличился форвард нерадзурри Лаутаро Мартинес. Волки сумели сравнять на 41-й усилиями Джанлука Манчини.
Миланская команда снова вышла вперед на 45+3-й – минимальный гандикап по итогам первой половины поединка Интеру принес Хакан Чалханоглу.
Чалханоглу забил второй гол для Интера невероятным и мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади.
Встреча Интера и Ромы проходит 5 апреля на Стадо Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане.
❗️ ВИДЕО. Шедевр Чалханоглу в раздевалку. Как Интер выиграл первый тайм у Ромы
ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 1 мин.
ГОЛ! 1:1 Манчини, 40 мин.
ГОЛ! 2:1 Чалханоглу, 45+2 мин.
