Интер выиграл первый тайм матча 31-го тура Серии А 2025/26 у Ромы со счетом 2:1.

Первым на 2-й минуте отличился форвард нерадзурри Лаутаро Мартинес. Волки сумели сравнять на 41-й усилиями Джанлука Манчини.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Миланская команда снова вышла вперед на 45+3-й – минимальный гандикап по итогам первой половины поединка Интеру принес Хакан Чалханоглу.

Чалханоглу забил второй гол для Интера невероятным и мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади.

Встреча Интера и Ромы проходит 5 апреля на Стадо Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане.

❗️ ВИДЕО. Шедевр Чалханоглу в раздевалку. Как Интер выиграл первый тайм у Ромы

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Манчини, 40 мин.

ГОЛ! 2:1 Чалханоглу, 45+2 мин.

