Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шедевр Чалханоглу в раздевалку. Как Интер выиграл первый тайм у Ромы
Италия
05 апреля 2026, 22:38 | Обновлено 05 апреля 2026, 23:24
216
0

ВИДЕО. Шедевр Чалханоглу в раздевалку. Как Интер выиграл первый тайм у Ромы

Нерадзурри переигрывают волков 2:1 по итогам 45 минут поединка 31-го тура Серии А

05 апреля 2026, 22:38 | Обновлено 05 апреля 2026, 23:24
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер выиграл первый тайм матча 31-го тура Серии А 2025/26 у Ромы со счетом 2:1.

Первым на 2-й минуте отличился форвард нерадзурри Лаутаро Мартинес. Волки сумели сравнять на 41-й усилиями Джанлука Манчини.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Миланская команда снова вышла вперед на 45+3-й – минимальный гандикап по итогам первой половины поединка Интеру принес Хакан Чалханоглу.

Чалханоглу забил второй гол для Интера невероятным и мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади.

Встреча Интера и Ромы проходит 5 апреля на Стадо Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане.

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Манчини, 40 мин.

ГОЛ! 2:1 Чалханоглу, 45+2 мин.

Фото с матча

Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем