Интер Милан

5 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Рома.

Коллективы сыграли на арене Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу нерадзурри.

Серия А 2025/26. 31-й тур, 5 апреля

Интер – Рома – 5:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 – Манчини, 40, Пеллегрини, 70

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Манчини, 40 мин.

ГОЛ! 2:1 Чалханоглу, 45+2 мин.

ГОЛ! 3:1 Лаутаро Мартинес, 52 мин.

ГОЛ! 4:1 Тюрам, 55 мин.

ГОЛ! 5:1 Барелла, 63 мин.

ГОЛ! 5:2 Пеллегрини, 70 мин.