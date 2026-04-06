Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Рома – 5:2. Шедевр Чалханоглу, разгром в Милане. Видео голов, обзор
Чемпионат Италии
Интер Милан
05.04.2026 21:45 – FT 5 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 апреля 2026, 01:31 |
Интер – Рома – 5:2. Шедевр Чалханоглу, разгром в Милане. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля прошел матч 31-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Рома.

Коллективы сыграли на арене Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) в Милане. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 31-й тур, 5 апреля

Интер – Рома – 5:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 – Манчини, 40, Пеллегрини, 70

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Манчини, 40 мин.

ГОЛ! 2:1 Чалханоглу, 45+2 мин.

ГОЛ! 3:1 Лаутаро Мартинес, 52 мин.

ГОЛ! 4:1 Тюрам, 55 мин.

ГОЛ! 5:1 Барелла, 63 мин.

ГОЛ! 5:2 Пеллегрини, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Хакан Чалханоглу.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан), асcист Петр Зелински.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома), асcист Девин Ренс.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
Даниил Агарков
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем