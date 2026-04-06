Рокировка в Серии A. Наполи переиграл Милан и обошел россонери в таблице

6 апреля Наполи переиграл Милан в матче 31-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Маттео Политано.

Наполи одержал пятую победу подряд в Серии А – в последний раз подопечные Антонио Конте теряли очки 22 февраля, когда уступили Аталанте 1:2.

Благодаря этой победе Наполи обошел Милан в таблице чемпионата Италии – у неаполитанцев 72 очка, а у россонери – 63 балла.

Лидером итальянского первенства с 72 пунктами является Интер, который днем ранее разгромил Рому 5:2.

Топ-7 Серии А: Интер (72), Наполи (65), Милан (63), Комо (58), Ювентус (57), Рома (54), Аталанта (53).

6 апреля также состоялось еще три поединка 31-го тура чемпионата Италии: Удинезе отобрал очки у Комо (0:0), Аталанта разбила Лечче (3:0), а Ювентус выиграл у Дженоа (2:0).

Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля

Наполи – Милан – 1:0

Гол: Политано, 79

Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Жуан Жезус (Сэм Бёкема, 85), Матиас Оливера, Мигель Гутьеррес, Алессандро Буонджорно, Станислав Лоботка, Кевин де Брюйне (Элиф Элмас, 85), Скотт МакТоминай, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Леонардо Спинаццола (Маттео Политано, 74), Джовани Насименто (Алиссон Сантос, 70)

Милан: Майк Меньян, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович, Фикайо Томори (Рубен Лофтус-Чик, 82), Давиде Бартезаги, Юссуф Фофана (Рафаэл Леау, 82), Лука Модрич, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме, 62), Адриен Рабио, Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич, 74), Никлас Фуллкруг (Сантьяго Хименес, 63)

Предупреждения: Алессандро Буонджорно (12), Маттео Политано (81)

Другие результаты матчей 31-го тура Серии А за 6 апреля:

Лечче – Аталанта – 0:3

Голы: Скальвини, 29, Крстович, 59, Распадори, 73

Ювентус – Дженоа – 2:0

Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17

Удинезе – Комо – 0:0

