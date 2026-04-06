Рокировка в Серии A. Наполи переиграл Милан и обошел россонери в таблице
Неаполитанцы одержали победу в матче 31-го тура со счетом 1:0 благодаря голу Политано
6 апреля Наполи переиграл Милан в матче 31-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 79-й минуте забил Маттео Политано.
Наполи одержал пятую победу подряд в Серии А – в последний раз подопечные Антонио Конте теряли очки 22 февраля, когда уступили Аталанте 1:2.
Благодаря этой победе Наполи обошел Милан в таблице чемпионата Италии – у неаполитанцев 72 очка, а у россонери – 63 балла.
Лидером итальянского первенства с 72 пунктами является Интер, который днем ранее разгромил Рому 5:2.
Топ-7 Серии А: Интер (72), Наполи (65), Милан (63), Комо (58), Ювентус (57), Рома (54), Аталанта (53).
6 апреля также состоялось еще три поединка 31-го тура чемпионата Италии: Удинезе отобрал очки у Комо (0:0), Аталанта разбила Лечче (3:0), а Ювентус выиграл у Дженоа (2:0).
Серия А 2025/26. 31-й тур, 6 апреля
Наполи – Милан – 1:0
Гол: Политано, 79
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Жуан Жезус (Сэм Бёкема, 85), Матиас Оливера, Мигель Гутьеррес, Алессандро Буонджорно, Станислав Лоботка, Кевин де Брюйне (Элиф Элмас, 85), Скотт МакТоминай, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Леонардо Спинаццола (Маттео Политано, 74), Джовани Насименто (Алиссон Сантос, 70)
Милан: Майк Меньян, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович, Фикайо Томори (Рубен Лофтус-Чик, 82), Давиде Бартезаги, Юссуф Фофана (Рафаэл Леау, 82), Лука Модрич, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме, 62), Адриен Рабио, Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич, 74), Никлас Фуллкруг (Сантьяго Хименес, 63)
Предупреждения: Алессандро Буонджорно (12), Маттео Политано (81)
Другие результаты матчей 31-го тура Серии А за 6 апреля:
Лечче – Аталанта – 0:3
Голы: Скальвини, 29, Крстович, 59, Распадори, 73
Ювентус – Дженоа – 2:0
Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17
Удинезе – Комо – 0:0
Таблица Серии А
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|31
|23
|3
|5
|71 - 26
|12.04.26 21:45 Комо - Интер Милан05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа
|72
|2
|Наполи
|31
|20
|5
|6
|47 - 30
|12.04.26 16:00 Парма - Наполи06.04.26 Наполи 1:0 Милан20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи14.03.26 Наполи 2:1 Лечче06.03.26 Наполи 2:1 Торино28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи
|65
|3
|Милан
|31
|18
|9
|4
|47 - 24
|11.04.26 19:00 Милан - Удинезе06.04.26 Наполи 1:0 Милан21.03.26 Милан 3:2 Торино15.03.26 Лацио 1:0 Милан08.03.26 Милан 1:0 Интер Милан01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан
|63
|4
|Комо
|31
|16
|10
|5
|53 - 22
|12.04.26 21:45 Комо - Интер Милан06.04.26 Удинезе 0:0 Комо22.03.26 Комо 5:0 Пиза15.03.26 Комо 2:1 Рома07.03.26 Кальяри 1:2 Комо28.02.26 Комо 3:1 Лечче
|58
|5
|Ювентус
|31
|16
|9
|6
|54 - 29
|11.04.26 21:45 Аталанта - Ювентус06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза01.03.26 Рома 3:3 Ювентус
|57
|6
|Рома
|31
|17
|3
|11
|42 - 28
|10.04.26 21:45 Рома - Пиза05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Рома 1:0 Лечче15.03.26 Комо 2:1 Рома08.03.26 Дженоа 2:1 Рома01.03.26 Рома 3:3 Ювентус
|54
|7
|Аталанта
|31
|14
|11
|6
|44 - 27
|11.04.26 21:45 Аталанта - Ювентус06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона14.03.26 Интер Милан 1:1 Аталанта07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта
|53
|8
|Болонья
|31
|13
|6
|12
|40 - 37
|12.04.26 19:00 Болонья - Лечче05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья22.03.26 Болонья 0:2 Лацио15.03.26 Сассуоло 0:1 Болонья08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона02.03.26 Пиза 0:1 Болонья
|45
|9
|Лацио
|31
|11
|11
|9
|32 - 29
|13.04.26 21:45 Фиорентина - Лацио04.04.26 Лацио 1:1 Парма22.03.26 Болонья 0:2 Лацио15.03.26 Лацио 1:0 Милан09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Торино 2:0 Лацио
|44
|10
|Сассуоло
|31
|12
|6
|13
|38 - 41
|12.04.26 13:30 Дженоа - Сассуоло04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло15.03.26 Сассуоло 0:1 Болонья09.03.26 Лацио 2:1 Сассуоло01.03.26 Сассуоло 2:1 Аталанта
|42
|11
|Удинезе
|31
|11
|7
|13
|35 - 42
|11.04.26 19:00 Милан - Удинезе06.04.26 Удинезе 0:0 Комо20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус07.03.26 Аталанта 2:2 Удинезе02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина
|40
|12
|Торино
|31
|10
|6
|15
|35 - 53
|11.04.26 16:00 Торино - Эллас Верона05.04.26 Пиза 0:1 Торино21.03.26 Милан 3:2 Торино13.03.26 Торино 4:1 Парма06.03.26 Наполи 2:1 Торино01.03.26 Торино 2:0 Лацио
|36
|13
|Парма
|31
|8
|11
|12
|22 - 39
|12.04.26 16:00 Парма - Наполи04.04.26 Лацио 1:1 Парма21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе13.03.26 Торино 4:1 Парма08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри
|35
|14
|Дженоа
|31
|8
|9
|14
|36 - 44
|12.04.26 13:30 Дженоа - Сассуоло06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Дженоа 2:1 Рома28.02.26 Интер Милан 2:0 Дженоа
|33
|15
|Фиорентина
|31
|7
|11
|13
|36 - 44
|13.04.26 21:45 Фиорентина - Лацио04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан16.03.26 Кремонезе 1:4 Фиорентина08.03.26 Фиорентина 0:0 Парма02.03.26 Удинезе 3:0 Фиорентина
|32
|16
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32 - 44
|11.04.26 16:00 Кальяри - Кремонезе04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи15.03.26 Пиза 3:1 Кальяри07.03.26 Кальяри 1:2 Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри
|30
|17
|Кремонезе
|31
|6
|9
|16
|26 - 46
|11.04.26 16:00 Кальяри - Кремонезе05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе16.03.26 Кремонезе 1:4 Фиорентина08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе01.03.26 Кремонезе 0:2 Милан
|27
|18
|Лечче
|31
|7
|6
|18
|21 - 43
|12.04.26 19:00 Болонья - Лечче06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта22.03.26 Рома 1:0 Лечче14.03.26 Наполи 2:1 Лечче08.03.26 Лечче 2:1 Кремонезе28.02.26 Комо 3:1 Лечче
|27
|19
|Эллас Верона
|31
|3
|9
|19
|22 - 53
|11.04.26 16:00 Торино - Эллас Верона04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона15.03.26 Эллас Верона 0:2 Дженоа08.03.26 Болонья 1:2 Эллас Верона28.02.26 Эллас Верона 1:2 Наполи
|18
|20
|Пиза
|31
|2
|12
|17
|23 - 55
|10.04.26 21:45 Рома - Пиза05.04.26 Пиза 0:1 Торино22.03.26 Комо 5:0 Пиза15.03.26 Пиза 3:1 Кальяри07.03.26 Ювентус 4:0 Пиза02.03.26 Пиза 0:1 Болонья
|18
