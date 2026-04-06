Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина попала в основу WTA 500 в Линце как лаки-лузер. Известна соперница
WTA
06 апреля 2026, 19:47 | Обновлено 06 апреля 2026, 19:51
1444
4

Калинина попала в основу WTA 500 в Линце как лаки-лузер. Известна соперница

Ангелина Калинина заменит Сару Бейлек в основной сетке пятисотника в Австрии

06 апреля 2026, 19:47 | Обновлено 06 апреля 2026, 19:51
1444
4 Comments
Калинина попала в основу WTA 500 в Линце как лаки-лузер. Известна соперница
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Калинина, которая 6 апреля проиграла финальный матч квалификации Александре Саснович, получила статус лаки-лузера после отказа восьмой сеяной Сары Бейлек (Чехия, WTA 34) от участия.

В первом раунде пятисотника Ангелина сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 71). Ранее Калинина дважды встречалась с Удварди и одержала две победы.

Помимо Калининой, Украину в основе Линца также представит Даяна Ястремская, которая в первом круге поборется с Энн Ли.

Ангелина Калинина Панна Удварди Сара Бейлек WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
пощастило!
Ответить
+7
Треба скористатися таким шансом.Ми бачили тільки но,як добре скористалася шансом Юлія.
Ответить
+5
Ангеліна! Треба грати і вигравати!
Ответить
+4
Там далі по сітці Векіч/Волинець, а от в одній четвертій хтось з безпрапорних. Або та ж Соснович, або Алєксандрова. Гра проти угорки начебто післязавтра. Може Геля відпочине і прийде до тями, дуже хочеться сподіватися.
Ответить
+3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем