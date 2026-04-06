Калинина попала в основу WTA 500 в Линце как лаки-лузер. Известна соперница

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) сыграет в основной сетке грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Калинина, которая 6 апреля проиграла финальный матч квалификации Александре Саснович, получила статус лаки-лузера после отказа восьмой сеяной Сары Бейлек (Чехия, WTA 34) от участия.

В первом раунде пятисотника Ангелина сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди (WTA 71). Ранее Калинина дважды встречалась с Удварди и одержала две победы.

Помимо Калининой, Украину в основе Линца также представит Даяна Ястремская, которая в первом круге поборется с Энн Ли.