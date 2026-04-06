Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце
В решающем поединке отбора Ангелина в двух сетах проиграла Александре Саснович
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) проиграла финальный матч квалификации грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.
В решающем поединке отбора украинка в двух сетах потерпела поражение от Александры Саснович (WTA 115).
WTA 500 Линц. Грунт. Квалификация
Александра Саснович [4] – Ангелина Калинина (Украина) [6] – 6:3, 6:2
Это было третье очное противостояние соперниц. Ангелина во второй раз уступила Александре.
Калинина еще сохраняет теоретические шансы на попадание в основную сетку пятисотника. Если пятая сеяная отбора Донна Векич сумеет одолеть Ирину Шиманович, то Ангелина будет стоять первой в списке потенциальных лаки-лузеров (в случае, если кто-то снимется с турнира).
В квалификации Калинина успела пройти Анну-Лену Фридзам.
Украину в основной сетке Линца представит Даяна Ястремская, которая в первом раунде встретится с Энн Ли.
