Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце
WTA
06 апреля 2026, 15:17
613
5

Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце

В решающем поединке отбора Ангелина в двух сетах проиграла Александре Саснович

06 апреля 2026, 15:17 |
613
5 Comments
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) проиграла финальный матч квалификации грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

В решающем поединке отбора украинка в двух сетах потерпела поражение от Александры Саснович (WTA 115).

WTA 500 Линц. Грунт. Квалификация

Александра Саснович [4] – Ангелина Калинина (Украина) [6] – 6:3, 6:2

Это было третье очное противостояние соперниц. Ангелина во второй раз уступила Александре.

Калинина еще сохраняет теоретические шансы на попадание в основную сетку пятисотника. Если пятая сеяная отбора Донна Векич сумеет одолеть Ирину Шиманович, то Ангелина будет стоять первой в списке потенциальных лаки-лузеров (в случае, если кто-то снимется с турнира).

В квалификации Калинина успела пройти Анну-Лену Фридзам.

Украину в основной сетке Линца представит Даяна Ястремская, которая в первом раунде встретится с Энн Ли.

По теме:
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой, Свитолина остается седьмой ракеткой
Ангелина Калинина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дебютный для Стародубцевой. Список всех украинок с финалами на уровне Тура
Ангелина Калинина Александра Саснович WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06 апреля 2026, 09:15 13
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии

Воронин – о войне в Украине

Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2026, 22:21 2
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне

5 апреля Юлия в дебютном финале на уровне Тура потерпела поражение от Джессики Пегулы

Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06.04.2026, 09:12
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона
Футбол | 06.04.2026, 10:30
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06.04.2026, 10:07
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Геля сьогодні була ніяка. Ледь ногами совала, наче перед грою дві зміни на заводі відпахала
Ответить
+1
Таки доведеться грати кваліфікацію РГ.
Ответить
0
Перебрала з челенджерами і не встигла відновитися.
Ответить
0
Ну і що це було??? Якось і не схоже на Гелю!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 160
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 11
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 3
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем