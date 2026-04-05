Калинина вышла в финал квалификации WTA 500 в Линце, разобравшись с немкой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 119) выиграла стартовый матч квалификации турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (WTA 195) за 1 час и 58 минут.

WTA 500 Линц. Грунт. Квалификация

Анна-Лена Фридзам (Германия) [WC] – Ангелина Калинина (Украина) [6] – 4:6, 4:6

В последнем гейме на подаче Ангелина отыграла два брейк-поинта со счета 15:40. Всего украинка спасла 15 брейк-поинтов за игру.

Калинина провела четвертое очное противостояние против Фридзам и одержала вторую победу.

Ангелина впервые с Australian Open выиграла матч в отборочной сетке к соревнованиям на уровне Тура. В финале квалификации Калинина встретится с Александрой Саснович (WTA 111).

В основной сетке из украинок гарантировано сыграет Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала поборется с седьмой сеяной Энн Ли.