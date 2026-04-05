Калинина вышла в финал квалификации WTA 500 в Линце, разобравшись с немкой
На старте отбора к пятисотнике Ангелина в двух сетах одолела Анну-Лену Фридзам
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 119) выиграла стартовый матч квалификации турнира WTA 500 в Линце, Австрия.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (WTA 195) за 1 час и 58 минут.
WTA 500 Линц. Грунт. Квалификация
Анна-Лена Фридзам (Германия) [WC] – Ангелина Калинина (Украина) [6] – 4:6, 4:6
В последнем гейме на подаче Ангелина отыграла два брейк-поинта со счета 15:40. Всего украинка спасла 15 брейк-поинтов за игру.
Калинина провела четвертое очное противостояние против Фридзам и одержала вторую победу.
Ангелина впервые с Australian Open выиграла матч в отборочной сетке к соревнованиям на уровне Тура. В финале квалификации Калинина встретится с Александрой Саснович (WTA 111).
В основной сетке из украинок гарантировано сыграет Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала поборется с седьмой сеяной Энн Ли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
