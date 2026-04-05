Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Линце
WTA
05 апреля 2026, 18:13
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В первом раунде украинка встретистя с седьмой сеяной Энн Ли (США, WTA 37). В 2025 году Даяна одолела Энн на соревнованиях WTA 250 в Хобарте.

Если Ястремской удасться выйти в 1/8 финала, то ей предстоит поединок либо против Кэти Бултер, либо против Елены-Габриэлы Русе.

В прошлом году Даяна добралась до финала пятисотника в Линце, но тогда турнир проходил в феврале на хардовых покрытиях в зале.

Ястремская уже провела первую тренировку в Линце. Даяна стартует в Австрии не ранее 7 апреля.

Выступления в квалификации Линца продолжает Ангелина Калинина, которая в первом круге отбора играет с Анной-Леной Фридзам.

ВИДЕО. Ястремская провела тренировку на грунтовых кортах Линца

Даяна Ястремская Энн Ли WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем