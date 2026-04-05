Ястремская получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Линце
В первом раунде Даяна сыграет против седьмой сеяной Энн Ли
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
В первом раунде украинка встретистя с седьмой сеяной Энн Ли (США, WTA 37). В 2025 году Даяна одолела Энн на соревнованиях WTA 250 в Хобарте.
Если Ястремской удасться выйти в 1/8 финала, то ей предстоит поединок либо против Кэти Бултер, либо против Елены-Габриэлы Русе.
В прошлом году Даяна добралась до финала пятисотника в Линце, но тогда турнир проходил в феврале на хардовых покрытиях в зале.
Ястремская уже провела первую тренировку в Линце. Даяна стартует в Австрии не ранее 7 апреля.
Выступления в квалификации Линца продолжает Ангелина Калинина, которая в первом круге отбора играет с Анной-Леной Фридзам.
ВИДЕО. Ястремская провела тренировку на грунтовых кортах Линца
