Ястремская получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В первом раунде украинка встретистя с седьмой сеяной Энн Ли (США, WTA 37). В 2025 году Даяна одолела Энн на соревнованиях WTA 250 в Хобарте.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Если Ястремской удасться выйти в 1/8 финала, то ей предстоит поединок либо против Кэти Бултер, либо против Елены-Габриэлы Русе.

В прошлом году Даяна добралась до финала пятисотника в Линце, но тогда турнир проходил в феврале на хардовых покрытиях в зале.

Ястремская уже провела первую тренировку в Линце. Даяна стартует в Австрии не ранее 7 апреля.

Выступления в квалификации Линца продолжает Ангелина Калинина, которая в первом круге отбора играет с Анной-Леной Фридзам.

ВИДЕО. Ястремская провела тренировку на грунтовых кортах Линца