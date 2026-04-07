  4. Судаков – по воробьям, Трубину забили. Бенфика потеряла очки с аутсайдером
07 апреля 2026, 00:49 | Обновлено 07 апреля 2026, 01:07
203
1

Судаков – по воробьям, Трубину забили. Бенфика потеряла очки с аутсайдером

6 апреля орлы не сумели переиграть Каза Пию (1:1) в 28-м туре чемпионата Португалии

07 апреля 2026, 00:49 | Обновлено 07 апреля 2026, 01:07
203
1 Comments
Судаков – по воробьям, Трубину забили. Бенфика потеряла очки с аутсайдером
6 апреля Бенфика не сумела одержать домашнюю победу в матче 28-го тура чемпионата Португалии 2025/26 против Каза Пии.

Встреча прошла на стадионе в городе Риу-Майор и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 68-й минуте отличился Ришар Риос, который вывел Бенфику вперед. Каза Пия сравняла на 78-й усилиями Рафаэля Брито.

Ворота Бенфики весь поединок защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Помимо пропущенного, Трубин совершил один сейв.

Еще один представитель Украины в Бенфике Георгий Судаков начал поединок в резерве и появился на поле 70-й минуте. Судаков успел нанести два удара и оба раза пробил значительно выше ворот.

После этой ничьи Бенфика фактически может попрощаться с чемпионскими амбициями. У подопечных Жозе Моуриньо 66 очков и третья позиция, выше орлов находятся Порту (73) и Спортинг (68 + игра в запасе).

Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (73), Спортинг (68), Бенфика (66), Брага (49), Фамаликау (46), Жил Висенте (45), Эшторил (37).

Каза Пия с 25 баллами располагается на 16-й позиции и продолжает борьбу за выживание.

Чемпионат Португалии 2025/26. 28-й тур, 6 апреля

Каза Пия – Бенфика – 1:1

Голы: Брито, 78 – Риос, 68

Таблица чемпионата Португалии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 28 23 4 1 56 - 13 12.04.26 22:30 Эшторил - Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока 73
2 Спортинг Лиссабон 27 21 5 1 72 - 17 11.04.26 22:30 Эштрела Амадора - Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон 68
3 Бенфика 28 19 9 0 59 - 18 12.04.26 20:00 Бенфика - Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика 66
4 Брага 27 14 7 6 54 - 27 12.04.26 20:00 Брага - Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш 49
5 Фамаликау 28 13 7 8 35 - 24 10.04.26 22:45 Фамаликау - Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау 46
6 Жил Висенте 28 12 9 7 42 - 28 13.04.26 22:15 Тондела - Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика 45
7 Эшторил 28 10 7 11 50 - 47 12.04.26 22:30 Эшторил - Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил 37
8 Морейренсе 28 10 5 13 31 - 40 10.04.26 22:45 Фамаликау - Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе 35
9 Витория Гимараеш 28 10 5 13 34 - 42 11.04.26 17:30 АВС - Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка 35
10 Арока 28 9 5 14 37 - 57 12.04.26 20:00 Брага - Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока 32
11 Алверка 28 8 8 12 29 - 46 12.04.26 17:30 Алверка - Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка 32
12 Риу Аве 28 7 9 12 29 - 48 11.04.26 20:00 Санта Клара - Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау 30
13 Эштрела Амадора 28 6 10 12 33 - 47 11.04.26 22:30 Эштрела Амадора - Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора 28
14 Санта Клара 28 7 7 14 26 - 35 11.04.26 20:00 Санта Клара - Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара 28
15 Насьонал 28 6 7 15 31 - 39 12.04.26 20:00 Бенфика - Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага 25
16 Каза Пия 27 5 10 12 27 - 49 12.04.26 17:30 Алверка - Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия 25
17 Тондела 27 4 8 15 19 - 44 13.04.26 22:15 Тондела - Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела 20
18 АВС 28 1 8 19 18 - 61 11.04.26 17:30 АВС - Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора 11
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Безхребетна Бенфіка. 
