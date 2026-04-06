6 апреля на Эштадиу Мунисипал де Риу Майор пройдет матч 28-го тура Примейры Португалии, в котором Каза Пия встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Каза Пия

Команда в 2019-го года поднималась во второй дивизион, а с третьей попытки потом поднялись и в элитный. Там получилось закрепиться, хотя звезд с неба этот представитель Лиссабона не хватал. Вот и в прошлом сезоне, с двенадцатью победами и 45 очками, закончил на девятой позиции.

Сейчас результаты куда хуже - до сих пор не закрыли вопросы о выживании. С учетом мартовских матчей, когда было по дважды проиграно и сведено встречи вничью (в том числе 0:4 перед паузой, с Эштрелой), теперь с 24 очками клуб идет на пограничной, пятнадцатой позиции. Желательно бы прибавить, чтобы обойтись с нервотрепкой стыковых поединков - для этого нужно оставить за спиной в итоге не только провалившийся АВС, но и Насьональ с Тонделой, что сейчас дышут в спину.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне старался вести борьбу со Спортингом. Но там получилось взять только самый скромный из трофеев, Кубок Лиги, когда Трубин выиграл серию пенальти. Ключевые турниры снова принесли успех соседу, что оформил золотой дубль. Летом начинали оптимистично: закончили победой дерби в Суперкубке, уверенно прошли квалификацию Лиги чемпионов. Вот только в первом туре основного тура там были безвольные 2:3 с Карабахом.

Именно после этого и вернулся в Лиссабон Моуринью. Пока что он скорее разочаровывает: да, вышли в плей-офф Лиги чемпионов, за счет памятного гола Трубина, но чтобы дважды уступить Реалу. Еще до этого Судаков с новыми одноклубниками вылетели из обоих кубков. А в Примейре теперь отстают не только от Спортинга, но и Порту - пусть там ни разу не проигрывали.

Статистика личных встреч

В целом, гранд имеет явное преимущество над соседом. Но в 2025-м году взял одно очко в двух поединках с ним.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку гостей. Согласимся и поставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,66 по линии БК betking).

